Στο… μυαλό των κόουτς:



Με διάταξη 4-2-3-1 παρέταξε τον Βόλο ο Χρήστος Κόντης. Ο Κόβατς στην εστία, με τους Καλογερόπουλο και Σιέλη στα στόπερ και τον Άλχο στο δεξί άκρο της άμυνας, ενώ στο αριστερό ήταν ο Μύγας. Στη μεσαία γραμμή οι Ντε Καμπς και Τσοκάνης, με τον Τρουιγιέ σε ρόλο επιτελικού μέσου και στα φτερά τους Ασεχνούν (αριστερά) και Κόμπα (δεξιά). Μοναδικός προωθημένος στην κορυφή της επίθεσης ο Γκαρσία.



Στην αντίπερα όχθη και ο Τραϊανός Δέλλας επέλεξε διάταξη 4-2-3-1 για τον ΟΦΗ. Κάτω από τα δοκάρια ο Μπάουμαν, με τετράδα στην άμυνα από τα δεξιά προς τα αριστερά τους Λάρσον, Βούρο, Λουκάο και Αμπάντα. Στα χαφ οι Μεγιάδο και Γκλάζερ, με τους Μπακού (δεξιά) και Ριέρα (αριστερά) στα πλάγια, ενώ ο Νέιρα κινούνταν πίσω από τον Φελίπε.



Το ματς:



Τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης ήταν αναγνωριστικά, με τον ΟΦΗ να έχει διάθεση να κρατήσει και να κυκλοφορήσει την μπάλα. Το πρώτο δεκάλεπτο έφυγε χωρίς κάποια φάση στις δύο εστίες, με τους Κρητικούς, όμως, να ανοίγουν στο 13’ το σκορ! Ο Μπακού δεν έκανε καλό γύρισμα στην περιοχή, ο Μύγας έδιωξε πάνω στον Νέιρα που έστρωσε στον Λάρσον, ο οποίος με υπέροχο φαλτσαριστό σουτ με το αριστερό άνοιξε το σκορ για το 1-0.



Οι φιλοξενούμενοι έδειχναν να πατούν καλύτερα μετά το γκολ, έχοντας την ψυχολογία, με την ομάδα του Χρήστου Κόντη να αδυνατεί να φανεί απειλητική. Παρόλα αυτά η πρώτη της φάση ήρθε στο 18’ και ήταν από μία εκτέλεση φάουλ του Ασεχνούν, που απομάκρυνε σε κόρνερ ο Μπάουμαν. Πριν την ολοκλήρωση του πρώτου εικοσάλεπτου ο ΟΦΗ είχε δεχτεί δύο κίτρινες κάρτες (17’ Γκλάζερ, 19’ Νέιρα), ενώ οι γηπεδούχοι είδαν την πρώτη στο 25’ για μαρκάρισμα του Τρουιγιέ στον Νέιρα.



Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να ανεβάσουν την έντασή τους, στο 27’ ο Ασεχνούν πάτησε περιοχή και έσπασε στον Γκαρσία, ο οποίος δεν μπόρεσε να έρθει σε επαφή με την μπάλα και στο 31’ έφεραν το παιχνίδι σε ισορροπία! Συγκεκριμένα, από κόρνερ που εκτελέστηκε στα αριστερά, η μπάλα στρώθηκε εκτός περιοχής στον Ντε Καμπς, που έκανε το σουτ, η μπάλα κόντραρε στον Βούρο (κατοχυρώθηκε ως αυτογκόλ) και κατέληξε στα δίχτυα για το 1-1.



Από εκεί και πέρα και έως την ολοκλήρωση του πρώτου μέρους το παιχνίδι δεν είχε άλλη φάση στις δύο εστίες, με τον Τραϊανό Δέλλα να βλέπει στο 40’ τον Νέιρα να αποχωρεί με αναγκαστική αλλαγή, με τον Χιμένεθ να παίρνει τη θέση του. Έτσι, οι δύο ομάδες πήγαν με το 1-1 στα αποδυτήρια, σε ένα πρώτο ημίχρονο με ελάχιστες φάσεις, αλληλοεξουδετέρωση και πολλές μονομαχίες.



Πιο θεαματικό, σε σύγκριση με το πρώτο, το ξεκίνημα του δευτέρου μέρους, με τον Μπερτόγλιο -που είχε περάσει ως αλλαγή- να κάνει το σουτ στο 48’ αλλά ήταν αδύναμο και ο Μπάουμαν καθάρισε. Στο 53’ ο ΟΦΗ απείλησε με μία στατική φάση, καθώς από το κόρνερ που εκτέλεσε ο Αμπάντα, ο Μεγιάδο πήρε την κεφαλιά και έβαλε καμπύλη στην μπάλα, η οποία όμως έφυγε λίγο δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Κόβατς.



Οι δύο ομάδες προσπαθούσαν να εκμεταλλευτούν τις πολλές στατικές φάσεις και ο Βόλος στο 60’ το κατάφερε! Εκτελέστηκε από τον Ασεχνούν το φάουλ στα δεξιά, ο Σιέλης βρέθηκε στο κατάλληλο σημείο και με κεφαλιά σημείωσε το 2-1. Ο Δέλλας προσπάθησε με τις αλλαγές του να βελτιώσει την ομάδα του επιθετικά, χωρίς να βλέπει όμως τους Κρητικούς να απειλούν.

Περισσότερα στον sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.