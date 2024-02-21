Μετά από επτά χρόνια, η Άρσεναλ επιστρέφει στα νοκ άουτ του Champions League και θα τεθεί αντιμέτωπη με την Πόρτο, θέλοντας στο «Ντραγκάο» να πάρει προβάδισμα για την πρόκριση στα προημιτελικά.

Στη συνέντευξη Τύπου, ο Μικέλ Αρτέτα, ρωτήθηκε αν οι «κανονιέρηδες» έχουν κάποιο... ψυχικό πρόβλημα στο Champions League, με τον Ισπανό να αναφέρει με χιουμοριστικό τρόπο πως στο παρελθόν αρκετοί έλεγαν ότι το πρόβλημα της Άρσεναλ ήταν ο Λιονέλ Μέσι για την εξαιρετική παράδοση που είχε μαζί της ή η Μπάγερν Μονάχου που, επίσης, είχε αντιμετωπίσει αρκετές φορές την αγγλική ομάδα.

«Η Άρσεναλ έχει ψυχικό μπλοκ στο Champions League;», ρώτησε ένας δημοσιογράφος τον Ισπανό, που απάντησε με χιουμοριστικό τρόπο: «Κάποιος αποκαλούσε το Μέσι ένα άλλο εμπόδιο επίσης, και την Μπάγερν Μονάχου, την οποία αντιμετωπίσαμε τρεις φορές. Αυτός η διοργάνωση είναι αυτό που είναι. Η ατομική ποιότητα είναι πολύ σημαντική. Όλα εξαρτώνται από τις λεπτομέρειες και χρειάζεστε τους παίκτες σου στα καλύτερά τους όταν προκύψει η περίσταση. Αύριο σίγουρα θα το χρειαστούμε», είπε αρχικά και συνέχισε:

«Πρέπει να είναι απίστευτο να νιώθεις αυτή την αίσθηση να σηκώνεις αυτό το κύπελλο, στο Λονδίνο, την 1η Ιουνίου. Είναι φανταστικό (αυτό που έχει πετύχει μέχρι τώρα). Έχουμε κερδίσει το δικαίωμα να είμαστε εδώ. Έχουν περάσει επτά χρόνια από τότε που βρισκόμασταν στην κορυφαία διοργάνωση σε τέτοιου είδους αγώνες και 14 χρόνια από τότε που καταφέραμε να περάσουμε στην επόμενη φάση. Αυτή είναι η πρόκληση. Ξέρουμε τι μας περιμένει, αλλά είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που θα το αντιμετωπίσουμε και θα το κάνουμε με κάθε πίστη, αυτό είναι σίγουρο», ενώ για το αν μίλησε με τους παίκτες για το ευρωπαϊκό σερί αποκλεισμού: «Όχι, δεν έχω κάνει καμία συζήτηση για αυτό. Ξέρουν ότι δεν είμαστε στη διοργάνωση για επτά χρόνια, προφανώς, καθώς κάποιοι από αυτούς ήταν εδώ και γνωρίζουν την ιστορία. Γνωρίζουν ότι αυτό που συνέβη στο παρελθόν είναι άσχετο, είναι η πρόκληση και η φιλοδοξία που έχουμε τώρα μπροστά μας».

Τέλος, ρωτήθηκε αν η κατάκτηση του Champions League είναι το απόγειο για έναν προπονητή: «Είναι ένα από αυτά. Δεν ξέρω αν είναι το καλύτερο, αλλά πρέπει να είναι απίστευτο να έχεις αυτή την αίσθηση να σηκώνεις αυτή την κούπα στο Λονδίνο, την 1η Ιουνίου. Είναι εκεί. Είναι στο μυαλό μας. Είναι ένα όνειρο, αλλά πρώτα πρέπει να κερδίσεις το δικαίωμα να κάνεις πολλά πράγματα και αύριο μας περιμένει ένα μεγάλο εμπόδιο. Το περιμένουμε με ανυπομονησία».

