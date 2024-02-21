Η μάχη του Ολυμπιακού για την πρόκριση στους 16 του Conference League στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6

Η μεγάλη μάχη του Ολυμπιακού για πρόκριση στους 16 του Conference League έρχεται ζωντανά στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6!

Την Πέμπτη (22/02) οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να… τελειώσουν την δουλειά απέναντι στην Φερεντσβάρος και να συνεχίσουν το ευρωπαϊκό ταξίδι τους, με ακόμη μία πρόκριση. Συντονιστείτε στους 94,6 για όλο το ρεπορτάζ πριν την αναμέτρηση της Βουδαπέστης και στις 22:00 ακριβώς ζήστε κάθε φάση του ματς σε περιγραφή του απεσταλμένου μας Ηρακλή Αντύπα, με τον Ολυμπιακό να έχει σύμμαχο το υπέρ του 1-0 από τον πρώτο αγώνα.

Μετά το σφύριγμα της λήξης, ακολουθεί όπως πάντα το τρίτο ημίχρονο, με σχόλια, αναλύσεις και φυσικά ανοιχτές γραμμές για τους ακροατές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.