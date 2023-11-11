Στο ισόπαλο 1-1 έμειναν ΟΦΗ και ΠΑΣ Γιάννινα στο «Γεντί Κουλέ» για την 11η αγωνιστική της Stoiximan Super League, με καμία από τις δύο ομάδες να μην μένει ευχαριστημένη με τον έναν βαθμό.



Οι Κρητικοί άνοιξαν το σκορ 35 δευτερόλεπτα μετά την έναρξη του ματς με τον Μαρινάκη και είχαν ευκαιρίες για να διπλασιάσουν το προβάδισμά τους στο πολύ καλό τους πρώτο 20λεπτό, αλλά στη συνέχεια οι Ηπειρώτες βρήκαν τα πατήματά τους, κυριάρχησαν στο δεύτερο ημίχρονο απειλώντας συνεχώς την άμυνα των γηπεδούχων και βρίσκοντας τελικά το γκολ της ισοφάρισης στο 86’, με τον Εραμούσπε.

Απογοητευτικός στο δεύτερο 45λεπτο του αγώνα ο ΟΦΗ, έμεινε χωρίς νίκη για τέταρτο διαδοχικό του παιχνίδι, με τους φίλους του να αποδοκιμάζουν πολύ έντονα την ομάδα μετά τη λήξη. Από την άλλη ο ΠΑΣ συνεχίζει να μην έχει γευτεί τη χαρά της νίκης από τις 20 Αυγούστου και εκείνο το 3-0 κόντρα στην Κηφισιά, για την πρώτη αγωνιστική, παραμένοντας στις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας.



Στο μυαλό των κόουτς:



Ο Βάλντας Νταμπράουσκας επέλεξε να ξεκινήσει την αναμέτρηση τους ποδοσφαιριστές του σε σύστημα 5-3-2, μην έχοντας διαθέσιμους τους Μπάκιτς, Τοράλ Γκλέιζερ, Αμπάντα, Καρώ, Θεοδοσουλάκη και Καλάφατη. Μπάουμαν κάτω από τα δοκάρια, Βούρος, Πασαλίδης Λαμπρόπουλος τριάδα στόπερ, Μαρινάκης δεξιά, Θοράρινσον αριστερά, με τους Μεγιάδο, Γκαγέγκος και Ριέρα τριάδα στο κέντρο και επιθετικό δίδυμο τους Φελίπε και Ντίκο.



Από την άλλη, ο Θανάσης Στάικος, του οποίου η παραίτηση που υπέβαλλε μετά την ισοπαλία με τον Βόλο δεν έγινε δεκτή από τη διοίκηση, επέλεξε για σύστημά του το 4-2-3-1. Χωρίς τους τραυματίες Κόντε, Λεό και Έφορντ, ο Κλέιμαν ξεκίνησε κάτω από τα δοκάρια, ο Σόρια δεξί μπακ, ο Τσαούσης αριστερό και οι Παντελάκης, Εραμούσπε στόπερ. Καραχάλιος και Ριένστρα οι δύο στον άξονα και τους Τζίνο, Παμλίδη, Τζίμα τριάδα πίσω από τον πιο προωθημένο Μπάλαν.



Το ματς:



Ιδανικότερο ξεκίνημα δεν θα μπορούσαν να φανταστούν οι φίλοι του ΟΦΗ, βλέποντας την ομάδα τους να προηγείται μόλις 35 δευτερόλεπτα μετά την σέντρα! Ο Ντίκο έκλεψε και έδωσε στον Μαρινάκη, εκείνος άνοιξε την μπάλα στην δεξιά πλευρά για τον Ριέρα, ο οποίος βρήκε με γύρισμα τον Φελίπε που σούταρε πάνω στον Εραμούσπε. Ωστόσο, ο Μαρινάκης βρέθηκε στο σωστό σημείο, σουτάροντας με τη μία και στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0!



Κυρίαρχοι οι γηπεδούχοι στα πρώτα λεπτά, απειλούσαν συνεχώς την εστία των Ηπειρωτών, χάνοντας μάλιστα και τεράστια ευκαιρία για το 2-0 στο 15’, όταν ο Ντίκο έκλεψε από τον Παντελάκη και βγήκε τετ-α-τετ με τον Κλέιμαν, τον πέρασε και πλάσαρε προ κενής εστίας, αλλά ο Εραμούσπε πρόλαβε τελευταία στιγμή διώχνοντας σε κόρνερ με καίριο τάκλιν. Από την εκτέλεση του κόρνερ, ο Φελίπε πήρε την κεφαλιά, στέλνοντας την μπάλα λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

Από εκείνο το σημείο του αγώνα και έπειτα, ο ΠΑΣ αντέδρασε, με τους ποδοσφαιριστές του να παίρνουν την μπάλα στα πόδια τους, προσπαθώντας να δημιουργήσουν. Στο 18’ οι φιλοξενούμενοι «άγγιξαν» την ισοφάριση, όταν μετά από εκτέλεση κόρνερ ο αμαρκάριστος Εραμούσπε έστειλε την μπάλα στο δεξί δοκάρι του Μπάουμαν με δυνατή κεφαλιά, ενώ στην επαναφορά ο Μπάλαν δεν κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα από κοντά.



Στο 34’ ο ΠΑΣ έβγαλε αντεπίθεση με 3 εναντίον 2, αλλά ο Τζίμας πήρε τη λάθος απόφαση, σουτάροντας άστοχα από μακριά, ενώ στο 40’ ο Σόρια μπήκε δυναμικά στην περιοχή του ΟΦΗ και έκανε διαγώνιο σουτ, με τον Μπάουμαν να αποκρούει με το δεξί του πόδι. Στο 43’ ο ΠΑΣ απείλησε ξανά, με τον Τζίμα να παίρνει την κεφαλιά μετά από σέντρα του Σόρια και τον Παμλίδη να μην μπορεί να κάνει την προβολή από πολύ πλεονεκτική θέση, με το πρώτο ημίχρονο να ολοκληρώνεται με το 1-0 που διαμορφώθηκε 35 δευτερόλεπτα μετά την έναρξη!



Το δεύτερο μέρος του αγώνα ξεκίνησε με τον ΠΑΣ να κυριαρχεί και με τους ποδοσφαιριστές του να έχουν συνεχώς την μπάλα στα πόδια τους, ενώ εκείνοι του ΟΦΗ αμύνονταν στο δικό τους μισό. Στο 51’ ο Μπάλαν εκμεταλλεύτηκε την κεφαλιά-πάσα του Τζίμα, αλλά νικήθηκε σε τετ-α-τετ με τον Μπάουμαν, ενώ στην εξέλιξη της φάσης η μπάλα έφτασε στον Τζίμα, ο οποίος είχε όλη την εστία στο… έλεός του, αλλά σούταρε άτσαλα και πολύ ψηλά άουτ.



Ο ΠΑΣ απείλησε ξανά στο 58’, μετά από υπέροχη σέντρα του Σόρια και καρφωτή κεφαλιά του Παμλίδη που πέρασε εκατοστά δίπλα από το αριστερό κάθετο δοκάρι του ΟΦΗ, ενώ ο Παμλίδης έχασε και νέα μεγάλη ευκαιρία στο 67’, όταν μετά από σέντρα του Ροσέρο, πήρε ολομόναχος την κεφαλιά, αλλά είδε τον Μπάουμαν να αποκρούει εντυπωσιακά! Οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν να πιέζουν διαρκώς, κυκλοφορώντας την μπάλα γύρω από τη μεγάλη περιοχή του ΟΦΗ, χάνοντας νέα μεγάλη ευκαιρία στο 77', όταν μετά από μία ακόμα σέντρα του Σόρια, ο Τζίμας πλάσαρε στην κίνηση από κοντά, αναγκάζοντας τον Μπάουμαν σε νέα απίθανη επέμβαση.



Στο 83' ο ΟΦΗ έβγαλε αντεπίθεση, με τον Λάρσον να κάνει την σέντρα από τα δεξιά και τον Θοράρινσον να στέλνει την μπάλα άουτ με καρφωτή κεφαλιά, ενώ ο ΠΑΣ βρήκε το γκολ που άξιζε στο 86', όταν ο Σόρια βρήκε χώρο και βρήκε με σέντρα στο δεύτερο δοκάρι τον Εραμούσπε, ο οποίος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με ψιλοκρεμαστή κεφαλιά! Λίγο πριν τη λήξη, ο ΟΦΗ λίγο έλειψε να πάρει εκ νέου το προβάδισμα, αλλά ο Κλέιμαν απέκρουσε εντυπωσιακά μια κεφαλιά του Φελίπε, με το 1-1 να μένει μέχρι τέλους.



MVP: Αν ο ΟΦΗ κατάφερνε να αντέξει στην πίεση του ΠΑΣ, ο αδιαμφησβήτητος MVP θα ήταν ο τερματοφύλακάς του, Μπάουμαν, ο οποίος πραγματοποίησε φανταστική εμφάνιση με πολλές δύσκολες επεμβάσεις. Ωστόσο, ο Εραμούσπε ήρθε ως από μηχανής θεός για τον ΠΑΣ στο 86', σκοράροντας για το τελικό 1-1 και παίρνοντας τον τίτλο του πολυτιμότερου. Ξανά καθοριστική η εμφάνισή του, έσωσε σίγουρο γκολ του ΟΦΗ για το 2-0 στο 15', διώχνοντας πάνω στην γραμμή, ενώ γενικά είχε για μία ακόμα φορά ηγετική παρουσία εντός του αγωνιστικού χώρου. Όλα αυτά, ενώ η συμμετοχή του στο ματς ήταν αμφίβολη μέχρι και λίγο πριν την έναρξη.







Η σφυρίχτρα: Δεν είχε να διαχειριστεί την πολύ δύσκολη φάση ο κ. Βάτσιος, προσπάθησε να αφήσει το παιχνίδι να παιχτεί, δείχνοντας αρκετά μεγάλη ανοχή στο (πολλές φορές κατά τη διάρκεια του ματς) σκληρό παιχνίδι των δύο ομάδων.



Οι συνθέσεις των ομάδων:



ΟΦΗ (Νταμπράουσκας, 5-3-2): Μπάουμαν – Μαρινάκης (71’ Λάρσον), Βούρος, Λαμπρόπουλος (90’ Γιαννούλης), Πασαλίδης, Θοράρινσον - Μεγιάδο, Γκεγέγκος, Ριέρα (Μοσκέρα46’ Μοσκέρα) - Φελίπε, Ντίκο (61’ Νέιρα)



Στον πάγκο έμειναν οι Σωτηρίου, Χριστογεώργος, Αποστολάκης, Σημαντηράκης.



ΠΑΣ Γιάννινα (Στάικος, 4-2-3-1): Κλέιμαν - Σόρια, Παντελάκης, Εραμούσπε, Τσαούσης - Καραχάλιος, Ριένστρα – Τζίνο (46’ Ροσέρο), Παμλίδης, Τζίμας – Μπάλαν



Στον πάγκο έμειναν οι Αθανασίου, Γκάρο, Μπορταγκαράι, Λιάσος, Μπακαδήμας, Κιάκος, Πανάγου, Λώλης.

