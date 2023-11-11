Ένας σοβαρός και κυρίαρχος ο Ολυμπιακός από την αρχή μέχρι το τέλος δεν άφησε περιθώρια στον Προμηθέα, τον οποίο νίκησε άνετα 92-75, για το 5-1 στη Stoiximan Basket League και ενόψει της διπλής εβδομάδας στην Ευρωλίγκα με Μακάμπι Τελ Αβίβ (14/11, εκτός) και Ερυθρό Αστέρα (16/11, εντός).



Παρά την απουσία του Νίκολα Μιλουτίνοφ, αλλά και των Λουκ Σίκμα και Σακίλ ΜακΚίσικ, οι Πειραιώτες ήταν ισοπεδωτικοί στο μεγαλύτερο μέρος του ματς, φτάνοντας την υπέρ τους διαφορά ακόμη και στο +26.

Κορυφαίος των «ερυθρόλευκων» ήταν ο Γουόκαπ με 20 πόντους, με τον Φαλ να προσθέτει 15π. και τον Πίτερς 14π.



Από τους Πατρινούς, οι οποίοι υποχώρησαν στο 4-2, ξεχώρισε ο Κάουαν με 20 πόντους.



Το ματς

Με τους Φαλ, Πίτερς, Μπραζντέικις, Κάναν και Γουόκαπ ξεκίνησε ο Ολυμπιακός, ενώ ο Προμηθέας με τους Ετσενίκε, Χρυσικόπουλο, Ρέινολντς, Χέιλ και Κόνιαρη. Μαζί ήταν οι δύο ομάδες στα πρώτα τέσσερα λεπτά (8-7). Στη συνέχεια, οι «ερυθρόλευκοι» βρήκαν λύσεις από την περιφέρεια και ξέφυγαν στο +8 (17-9), στο 6’. Ωστόσο, από εκείνο το σημείο και έπειτα, οι παίκτες του Μπαρτζώκα έκαναν εύκολα λάθη, δίνοντας ρυθμό στην ομάδα της Πάτρας και την ευκαιρία στους Ρέινολντς και Ετσενίκε να μειώσουν στο καλάθι (19-17), στο τέλος της πρώτης περιόδου.



Με την καλή του άμυνα ο Ολυμπιακός είχε τον έλεγχο του ματς στην αρχή του δεύτερου δεκάλεπτου, ενώ με σημεία αναφοράς τους Τανούλη και Λαρεντζάκη στην επίθεση, πήγε τη διαφορά στο +13 (36-23), στο 15’. Στη συνέχεια, ο ρυθμός του ματς ανέβηκε ακόμη περισσότερο. Οι Κάουαν και Κόνιαρης κρατούσαν επιθετικά τον Προμηθέα και δεν επέτρεπαν να ανέβει η διαφορά (43-34), ενώ από την άλλη τα τρίποντα του Γουόκαπ διατηρούσαν σταθερά τους Πειραιώτες σε διψήφια απόσταση, στέλνοντας τους στα αποδυτήρια με το +12 (51-39).







Με άμυνες και τους Κάναν-Γουόκαπ επιθετικά ο Ολυμπιακός μπήκε με σερί 6-0 στο δεύτερο μέρος, για το +18 (57-39) αρχικά και με τον δεύτερο να συνεχίζει το… βιολί του, η διαφορά πήγε στο +21 (64-43), στο 24’. Η αντίδραση του Προμηθέα ήταν μερικοί πόντοι από τον Ετσενίκε, με τον Πίτερς να παίρνει την… σκυτάλη και να πηγαίνει την ομάδα του Πειραιά στο +26 (73-47), στο 27’. Στα τελευταία λεπτά, οι παίκτες του Μπαρτζώκα έριξαν… στροφές και με τον –μέχρι εκείνο το σημείο… εξαφανισμένο- Χέιλ να βρίσκει ρυθμό, η διαφορά έπεσε κάτω από τους 20 πόντους (76-57), στο τέλος της τρίτης περιόδου.



Με κυρίαρχο τον Φαλ στη ρακέτα, ο Ολυμπιακός μπήκε με επιμέρους σκορ 9-2 στο τέταρτο δεκάλεπτο, πηγαίνοντας στο +26 (85-59), στο 33’. Από εκείνο το σημείο και έπειτα, το ματς έγινε ελεύθερο με τους «ερυθρόλευκους» να ελέγχουν πλήρως την κατάσταση και να παίρνουν τη νίκη με το τελικό 92-75.



Τα δεκάλεπτα: 19-17, 51-39, 76-57, 92-75

