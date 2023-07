Απάντησε στον Γιάννη Αντετοκούνμπο η Αλ Χιλάλ: «Είσαι ευπρόσδεκτος να έρθεις μαζί μας ως φίλαθλος»

Απάντησε στον Γιάννη Αντετοκούνμπο η Αλ Χιλάλ!

Μετά την απίστευτη πρόταση που κατέθεσε στην Παρί Σεν Ζερμέν για την απόκτηση του Κιλιάν Εμπαπέ, ο Greek Freak μέσω ανάρτησής του στα Social Media προκάλεσε την ομάδα της Σαουδικής Αραβίας να πάρει εκείνον αντί του 24χρονου, καθώς μοιάζει στον Γάλλο επιθετικό!

Η Αλ Χιλάλ δεν έχασε την ευκαιρία να απαντήσει τον σταρ των Μιλγουόκι Μπακς, προσκαλώντας τον να παρακολουθήσει κάποιο παιχνίδι της σαν φίλαθλός της! «Είσαι ευπρόσδεκτος να έρθεις μαζί μας ως φίλαθλος Γιάννη», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του ο σύλλογος της Σαουδικής Αραβίας!

You’re welcome to join us as a fan, Giannis 😎#AlHilal 💙 https://t.co/oemNQN4J8s