Aντετοκούνμπο: «Αν προκριθεί η Εθνική στους Ολυμπιακούς Αγώνες, θα είμαι ενθουσιασμένος να βρεθώ εκεί»

Το ενδεχόμενο να βρεθεί με την Εθνική ομάδα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού σε περίπτωση που αυτή καταφέρει να προκριθεί, συζήτησε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ των Μιλγουόκι Μπακς, μετά το τέλος της αναμέτρησης με τους Σέλτικς και την ήττα 119-116, αναφέρθηκε στην παρουσία του στην «επίσημη αγαπημένη» τονίζοντας πως θα είναι ενθουσιασμένος αν επέλθει αυτή η πρόκριση.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Αυτήν τη στιγμή θέλω να πάω να δω τα παιδιά μου, μετά να παίξω με τους Γουίζαρντς, μετά να είμαστε η καλύτερη ομάδα στο NBA και μετά να προκριθούμε, γιατί πρέπει να προκριθούμε. Αν καταφέρουμε να είμαστε στο Παρίσι, θα είμαι ενθουσιασμένος να βρεθώ εκεί»

