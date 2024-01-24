Αλλαγή σελίδας στην τεχνική ηγεσία των Μιλγουόκι Μπακς!

BREAKING: Doc Rivers is finalizing an agreement to become the next coach of the Milwaukee Bucks, sources tell ESPN. The Bucks are getting the coach they targeted over the past 24 hours. pic.twitter.com/SP16vhYJDP January 24, 2024

Κάτι λιγότερο από μία ημέρα μετά την ξαφνική απομάκρυνση του Έιντριαν Γκρίφιν από το «τιμόνι» της ομάδας, τα «ελάφια» ήρθαν σε συμφωνία με τον Ντοκ Ρίβερς ώστε να αναλάβει άμεσα χρέη head coach!

Σύμφωνα με τον έγκριτο δημοσιογράφο, Έιντριαν Βοϊναρόφσκι, ο οργανισμός του Ουισκόνσιν βρισκόταν σε διαπραγματεύσεις με τον 62χρονο Αμερικανό προπονητή από χθες το βράδυ, με τις δύο πλευρές να δίνουν τελικώς τα χέρια και το μόνο πλέον που απομένει είναι οι επίσημες ανακοινώσεις.

Από την πρώτη κιόλας στιγμή που γνωστοποιήθηκε η απόλυση του Γκρίφιν, το όνομα του Ρίβερς ήταν το Νο.1 στη λίστα των Μπακς για τη διάδοχη κατάσταση στην άκρη του πάγκου, με τις διαπραγματεύσεις των δύο πλευρών να καταλήγουν σε «γάμο», με στόχο φυσικά, να οδηγήσει την παρέα του Γιάννη και του Λίλαρντ στην κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Ο έμπειρος προπονητής βρισκόταν χωρίς ομάδα από το περασμένο καλοκαίρι, όταν και αποχώρησε από τους Φιλαδέλφεια Σίξερς μετά από μια τριετία, στην οποία και είχε οδηγήσει την ομάδα ισάριθμες φορές μέχρι τον δεύτερο γύρο των playoffs. Στην 25ετή καριέρα του στο ΝΒΑ, ο Ρίβερς έχει να επιδείξει ένα πρωτάθλημα με τους Σέλτικς το 2008, αλλά και ένα βραβείο προπονητή της χρονιάς το 2000.

