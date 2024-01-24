Παναθηναϊκός: Βάζουν ξανά στο «κάδρο» Ταβάρες και Χεζόνια οι Ισπανοί

Τις προηγούμενες ημέρες, η Marca διεξήγαγε μια ανάλυση για την επόμενη ημέρα της Ρεάλ Μαδρίτης, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων τον Παναθηναϊκό και τον ρόλο του ως το μεγάλο εμπόδιο για την παραμονή των Έντι Ταβάρες και Μάριο Χεζόνια.

Οι πρωταθλητές Ευρώπης επιθυμούν σθεναρά να κρατήσουν τους δύο παίκτες στο WiZink Center, ωστόσο, ένα νέο δημοσίευμα από την Ισπανία, και συγκεκριμένα από την Mundo Deportivo, εμπλέκει ξανά τον Παναθηναϊκό στην υπόθεση.

