Συνέντευξη στο «Reuters», με αφορμή τα όσα έλαβαν χώρα στο ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό και οδήγησαν στον τραυματισμό του Χουάνκαρ από την ρίψη κροτίδας, στην διακοπή του αγώνα και στην τιμωρία των «ερυθρόλευκων», παραχώρησε ο Γιάννης Αλαφούζος σήμερα (31/10), μέσω Zoom.

Με τον ισχυρό άνδρα της «πράσινης» ΠΑΕ να χαρακτηρίζει τον Ολυμπιακό «κακομαθημένο παιδί του ελληνικού ποδοσφαίρου», εξηγώντας ότι «σε αντίθεση με όλες τις άλλες μεγάλες ελληνικές ομάδες, δεν έχει τιμωρηθεί ποτέ»!

Παράλληλα, ο Γιάννης Αλαφούζος επισήμανε πως, η τιμωρία των Πειραιωτών μπορεί να λειτουργήσει προειδοποιητικά για το μέλλον, αποτρέποντας τους οπαδούς να κάνουν ανάλογες κινήσεις.

Αναλυτικά όσα είπε ο ιδιοκτήτης του «τριφυλλιού»:

Για την ποινή που έχει επιβληθεί στον Ολυμπιακό: «Περιστατικά όπως αυτό, αν και τρομερά, βοηθούν στο να “εκπαιδεύσουν” τους οπαδούς να μην χρησιμοποιούν υπερβολική βία. Γιατί, κανείς οπαδός δεν θέλει να τιμωρηθεί η ομάδα του. Οι κανονισμοί είναι απλοί. Εάν κάποιος παίκτης ή αξιωματούχος φιλοξενούμενης ομάδας τραυματιστεί και δεν είναι ικανός να συνεχίσει τον ρόλο του, τότε το παιχνίδι κατακυρώνεται στην άλλη ομάδα κι αφαιρείται ένας βαθμός από τη γηπεδούχο ομάδα. Θα λειτουργήσει ως προειδοποίηση για τους μελλοντικούς χούλιγκανς. Ο Ολυμπιακός είναι ξεκάθαρα κακομαθημένος. Δεν έχει τιμωρηθεί ποτέ, ενώ όλες οι άλλες “μεγάλες” ομάδες έχουν τιμωρηθεί. Ο Ολυμπιακός είναι το κακομαθημένο παιδί του ελληνικού ποδοσφαίρου».

Για τον τραυματισμό του Χουάνκαρ: «Είχε διάσειση λαβυρίνθου και ίλιγγο. Χθες (30/10) ήταν η πρώτη hμέρα που πήγε να προπονηθεί. Ζαλίστηκε και μεταφέρθηκε στο ιατρείο. Δεν θα προπονηθεί σήμερα».

Για το τι θα προκαλέσει το αν αλλάξουν τα δεδομένα και δεν τιμωρηθεί ο Ολυμπιακός: «Νομίζω ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να έχουμε ένα μήνυμα το οποίο θα λέει πως μια ομάδα μπορεί να την γλιτώσει, γιατί αυτή η πρόοδος που έχει συντελεστεί θα… καταστρεφόταν. Αυτό που θα συμβεί, αν ένα τόσο σοβαρό περιστατικό δεν τιμωρηθεί, είναι ότι οι φανατικοί οπαδοί θα σκεφτούν “μπορούμε να τη γλιτώσουμε και να θα τρομάξουμε τους αντιπάλους”».

