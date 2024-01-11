Λογαριασμός
«Τα βρήκαν Παναθηναϊκός και Φενέρμπαχτσε για τον δανεισμό του Ακαϊντίν»

Τούρκος δημοσιογράφος, της «ΗaberGlobal» αναφέρει ότι ο Παναθηναϊκός ήρθε σε πλήρη συμφωνία με τη Φενέρμπαχτσε για τον δανεισμό του Σαμέτ Ακαϊντίν, αποκαλύπτοντας μάλιστα και λεπτομέρειες του deal

Akaydin

Σε συμφωνία κατέληξαν οι διαπραγματεύσεις του Παναθηναϊκού με τη Φενέρμπαχτσε για τον Σαμέτ Ακαϊντίν σύμφωνα με τον δημοσιογράφο της «ΗaberGlobal», Σερκάν Χαμζάογλου, o oποίος στο ρεπορτάζ του, μάλιστα, παρουσιάζει λεπτομέρειες του deal μεταξύ των δύο πλευρών.

Συγκεκριμένα, ο Τούρκος δημοσιογράφος αναφέρει ότι ο Παναθηναϊκός θα αποκτήσει τον έμπειρο κεντρικό αμυντικό με τη μορφή του δανεισμού από τη Φενέρμπαχτσε, καλύπτοντας πλήρως, δε, τον μισθό του παίκτη για τους επόμενους έξι μήνες.

Θυμίζουμε ότι ο Φατίχ Τερίμ αναφέρθηκε στη συνέντευξη Τύπου του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στην περίπτωση του Ακαϊντίν, υποστηρίζοντας ότι το «τριφύλλι» αναμένει θετική ή αρνητική απάντηση από τον ποδοσφαιριστή.

O Σαμέτ Ακαϊντίν είναι 29 ετών και αγωνίζεται στη θέση του κεντρικού αμυντικού. Αγωνίζεται στη Φενέρμπαχτσε, η οποία τον απέκτησε από την Άδανα Ντεμίρσπορ έναντι 3,7 εκατ. ευρώ.

Στην καριέρα του, μεταξύ άλλων, έχει φορέσει τη φανέλα της Αρσίνσπορ, της Σανλιούφασπορ, Κεντσλεργκιουντσού, ενώ αποτελεί προϊόν της ακαδημίας της Τράμπζονσπορ. Μάλιστα, είναι τέσσερις φορές διεθνής με την Τουρκία, ενώ συνολικά στην καριέρα του μετρά 319 ματς και 21 γκολ.

