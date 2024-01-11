Σε συμφωνία κατέληξαν οι διαπραγματεύσεις του Παναθηναϊκού με τη Φενέρμπαχτσε για τον Σαμέτ Ακαϊντίν σύμφωνα με τον δημοσιογράφο της «ΗaberGlobal», Σερκάν Χαμζάογλου, o oποίος στο ρεπορτάζ του, μάλιστα, παρουσιάζει λεπτομέρειες του deal μεταξύ των δύο πλευρών.



Συγκεκριμένα, ο Τούρκος δημοσιογράφος αναφέρει ότι ο Παναθηναϊκός θα αποκτήσει τον έμπειρο κεντρικό αμυντικό με τη μορφή του δανεισμού από τη Φενέρμπαχτσε, καλύπτοντας πλήρως, δε, τον μισθό του παίκτη για τους επόμενους έξι μήνες.

Θυμίζουμε ότι ο Φατίχ Τερίμ αναφέρθηκε στη συνέντευξη Τύπου του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στην περίπτωση του Ακαϊντίν, υποστηρίζοντας ότι το «τριφύλλι» αναμένει θετική ή αρνητική απάντηση από τον ποδοσφαιριστή.



O Σαμέτ Ακαϊντίν είναι 29 ετών και αγωνίζεται στη θέση του κεντρικού αμυντικού. Αγωνίζεται στη Φενέρμπαχτσε, η οποία τον απέκτησε από την Άδανα Ντεμίρσπορ έναντι 3,7 εκατ. ευρώ.



Στην καριέρα του, μεταξύ άλλων, έχει φορέσει τη φανέλα της Αρσίνσπορ, της Σανλιούφασπορ, Κεντσλεργκιουντσού, ενώ αποτελεί προϊόν της ακαδημίας της Τράμπζονσπορ. Μάλιστα, είναι τέσσερις φορές διεθνής με την Τουρκία, ενώ συνολικά στην καριέρα του μετρά 319 ματς και 21 γκολ.

Samet Akaydin-Panathinakios anlaşma detayları…

Fenerbahçe ile Yunan ekibi, kiralama ücreti ve Samet’in yarım sezonluk maaşı karşılığında anlaştı.

Fenerbahçe’den yıllık 14 milyon TL kazanan Samet’in yarım sezonluk maaşı artı bonus kazançlarını Panathinaikos karşılayacak. pic.twitter.com/UrdcLFmXs3 — Sercan Hamzaoğlu (@sercanhamzaolu) January 11, 2024

