Αίτημα της ΕΠΟ να αναβληθεί η 2η αγωνιστική των playoffs λόγω Εθνικής

Αίτημα στη Σούπερ Λίγκα, να αναβάλει τη 2η αγωνιστική των playoffs, την Κυριακή 17 Μαρτίου, απέστειλε η ΕΠΟ!

Ο λόγος, φυσικά, έχει να κάνει με το ότι μερικές ημέρες αργότερα, στις 21 του μήνα, η Εθνική μας έχει το μεγάλο ραντεβού με το Καζακστάν στην OPAP Arena, στον ημιτελικό των playoffs του Euro!

Και βέβαια, αν καταφέρει να προκριθεί, η «γαλανόλευκη» θα παίξει με τον νικητή από το ζευγάρι Γεωργία-Λουξεμβούργο στις 26 Μαρτίου, ημέρα Τρίτη.

Ο Γκουστάβο Πογέτ προφανώς και θέλει να έχει στη διάθεσή του όσο το δυνατόν νωρίτερα γίνεται τους διεθνείς ενόψει των δύο, θέλουμε να ελπίζουμε, αναμετρήσεων και για αυτό κατατέθηκε και το σχετικό αίτημα.

Το ζήτημα, ωστόσο, είναι αν υπάρχουν διαθέσιμες ημερομηνίες, αφού ήδη το καλεντάρι… πιέζει ασφυκτικά και ενώ υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να προχωρήσουν Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ στα προημιτελικά του Conference και να γίνουν και άλλες αλλαγές!

Μένει να δούμε τι θα αποφασίσει η Λίγκα σχετικά με το αίτημα της ομοσπονδίας.

