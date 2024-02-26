Σε ρυθμούς... Κιλιάν Εμπαπέ κινείται όλος ο οργανισμός της Ρεάλ και οι φίλαθλοι των «μερένχες», μπροστά στη διαφαινόμενη - κατά πολλούς κλεισμένη - απόκτηση του Γάλλου σούπερ σταρ από τους Μαδριλένους.

Και ενώ άπαντες περιμένουν την επίσημη ανακοίνωση της Ρεάλ για την απόκτηση του 25χρονου επιθετικού από την Παρί Σεν Ζερμέν, η... φρενίτιδα στις τάξεις των Ισπανών έχει ξεκινήσει ήδη.

Στην χθεσινή εντός έδρας νίκη της Ρεάλ με αντίπαλο τη Σεβίλλη με σκορ 1-0 για την 26η αγωνιστική της La Liga, πλανόδιοι μικροπωλητές έξω από το «Μπερναμπέου» πωλούσαν κασκόλ με το πρόσωπο του Εμπαπέ, με τη σήμα, αλλά και την εμφάνιση της Ρεάλ.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.