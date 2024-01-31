AEK: Υπέγραψε μέχρι το 2029 ο Ρόμπερτ Λιούμπισιτς

Παίκτης της ΑΕΚ με κάθε επισημότητα είναι ο Ρόμπερτ Λιούμπισιτς. Η μεγάλη μεταγραφή είχε ολοκληρωθεί ουσιαστικά από τα μεσάνυχτα της Τρίτης και μετά την άφιξη του 24χρονου πολυσύνθετου άσου το μεσημέρι της Τετάρτης απλώς επισφραγίστηκε με τις υπογραφές και τις ανακοινώσεις. Η διάρκεια του συμβολαίου του Αυστριακού διεθνούς ποδοσφαιριστή είναι πεντάμισι χρόνια, δηλαδή μέχρι το 2029.

Το deal στοίχισε στην «Ένωση» περίπου 5 εκατ. ευρώ και ο πρώην άσος της Ντινάμο Ζάγκρεμπ θα τεθεί άμεσα στη διάθεση του Ματίας Αλμέιδα, ενώ αναμένεται να είναι και στην αποστολή του αγώνα της Κυριακής με τον Αστέρα Τρίπολης στην Opap Arena (17:30), καθώς άλλωστε έχει... φουλ αγωνιστικό ρυθμό.

Ο Αργεντινός προπονητής υπολογίζει στον Λιούμπισιτς κυρίως για τη μεσαία γραμμή, όπου μπορεί να παίξει σε όλες τις θέσεις, ενώ είναι ικανός επίσης να προσφέρει και ως αριστερός μπακ ή χαφ, καθώς πρόκειται για πολυεργαλείο τύπου... Πινέδα.

Η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει την απόκτηση του Ρόμπερτ Λιούμπισιτς από την Ντιναμό Ζάγκρεμπ. Ο Κροάτης μέσος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα μας έως το 2029.

Ο Ρόμπερτ Λιούμπισιτς γεννήθηκε στη Βιέννη στις 14 Ιουλίου 1999. Σε ηλικία επτά ετών έγινε μέλος της Ακαδημίας της Ραπίντ Βιέννης και τρία χρόνια αργότερα εντάχθηκε στα τμήματα υποδομής της Βίνερ Σπορτ-Κλουμπ.

Τον Ιανουάριο του 2014 πήρε μεταγραφή για την Zανκτ Πέλτεν, ξεκινώντας από την Κ15 του αυστριακού συλλόγου και φτάνοντας έως την πρώτη ομάδα, στην οποία έκανε ντεμπούτο λίγο πριν συμπληρώσει τα 19 του χρόνια. Με τη Zανκτ Πέλτεν αγωνίστηκε σε 99 ματς (8 γκολ, 14 ασίστ) έως το καλοκαίρι του 2021 όταν υπέγραψε στην Ραπίντ.

Με την ομάδα της Βιέννης πραγματοποίησε μια εξαιρετική σεζόν με 40 συμμετοχές στις διοργανώσεις Ευρώπης και Αυστρίας (4 γκολ, 7 ασίστ), κάνοντας την Ντιναμό Ζάγκρεμπ να προχωρήσει στην απόκτησή του το καλοκαίρι του 2022.

Με τη φανέλα της κροατικής ομάδας αγωνίστηκε σε όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και κατέκτησε ένα Πρωτάθλημα (2022-23) και δύο Σούπερ Καπ (2021-22, 2022-23) Κροατίας, μετρώντας συνολικά 78 συμμετοχές, 6 γκολ (ένα εξ αυτών στον προκριματικό του Τσάμπιονς Λιγκ τον περασμένο Αύγουστο στη Νέα Φιλαδέλφεια) και 9 ασίστ.

Σε επίπεδο εθνικών ομάδων ο Λιούμπισιτς έχει αγωνιστεί με την Κ20 της Κροατίας και την Κ21 της Αυστρίας.

Ρόμπερτ, καλωσόρισες στην οικογένεια της ΑΕΚ!



