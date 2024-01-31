Ο Ολυμπιακός κλείνει και τον Ρούμπεν Βέζο

Ο Κώστας Νικολακόπουλος μετέφερε στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 την πληροφορία πως ο Ολυμπιακός μετά από τον 25χρονο διεθνή με το Πράσινο Ακρωτήρι εξτρέμ της Σπόρτινγκ, Τζοβάνε Καμπράλ, κλείνει και τον Ρούμπεν Βέζο από τη Λεβάντε.

Ο 29χρονος Πορτογάλος μένει ελεύθερος το καλοκαίρι και οι ερυθρόλευκοι» θα αγοράσουν από τον ισπανικό σύλλογο τον έμπειρο στόπερ, που αποτελεί επιθυμία του Κάρλος Καρβαλιάλ, όπως και ο Καμπράλ.

Ο Ρούμπεν Βέζο γεννήθηκε στις 25 Απριλίου του 1994 στο Σετούμπαλ και αναδείχθηκε από τις ακαδημίες της Βιτόρια. Η Βαλένθια τον απέκτησε από εκεί το 2014 για 2 εκατ. ευρώ και έμεινε εκεί για μια πενταετία με εξαίρεση δύο δανεισμούς σε Γρανάδα και Λεβάντε. Η τελευταία μετά τον δανεισμό του τον αγόρασε για 5 εκατ. ευρώ από τις «νυχτερίδες» για 5 εκατ. ευρώ. Φέτος είχε 19 συμμετοχές και 2 ασίστ στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας, ενώ συνολικά έχει 180 παρουσίες στη μεγάλη κατηγορία της Ισπανίας.

