Τα πλάνα τους για τη νέα αγωνιστική περίοδο καταστρώνουν στην ΑΕΚ, μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων της ομάδας. Ο Ματίας Αλμέιδα απολαμβάνει μερικές μέρες ξεκούρασης, μακριά από τα Σπάτα, όμως βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τους ιθύνοντες του συλλόγου, για όσα αφορούν το ποδοσφαιρικό τμήμα.

Άλλωστε, με τη λήξη της σεζόν για την «Ένωση», ο Αργεντινός προπονητής είχε υπογραμμίσει πως έχει λάβει τις αποφάσεις του σχετικά με τη νέα ΑΕΚ.

Όπως σημειώνει σήμερα η «Ώρα των Σπορ», το μεγαλύτερο βάρος στο «κιτρινόμαυρο» στρατόπεδο θα δοθεί στα μετόπισθεν, με τη δεδομένη απόκτηση ενός τερματοφύλακα και ενός δεξιού μπακ, ενώ αναμένεται να γίνει κίνηση και για το αριστερό άκρο της άμυνας και μένει να ξεκαθαρίσει το θέμα του Κάλενς (που ήταν δανεικός).

Στην κουβέντα, για την ώρα, δεν μπαίνει ενδεχόμενη πώληση των Μουκουντί και Ρότα, οι οποίοι έχουν απασχολήσει κάποιες ομάδες από το εξωτερικό.

Επίσης, μένει να φανεί τι θα συμβεί και με το θέμα του Χατζισαφί, ο οποίος μένει ελεύθερος σε λίγες μέρες, αλλά ο Αλμέιδα θα τον ήθελε ως μία μπακ απ λύση για την επόμενη χρονιά.

