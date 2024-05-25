Την ήττα με 87-76 από τη Ρεάλ Μαδρίτης γνώρισε ο Ολυμπιακός στον δεύτερο ημιτελικό του Final 4 της Eurolegue, που διεξήχθη στο Βερολίνο.

Το ματς:

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ξεκίνησε με την κλασική του πεντάδα και τους Γουόκαπ, Κάνααν, Παπανικολάου, Πίτερς και Φαλ, με τον Τσους Ματέο να επιλέγει μια ψηλή πεντάδα με τους Καμπάτσο, Μούσα, Χεζόνια, Εντιαγέ και Ταβάρες. Το παιχνίδι ξεκίνησε με πολύ καλό και γρήγορο ρυθμό, με τους δύο ομάδες να επιδίδονται σε... διαγωνισμό τριπόντων στα πρώτα λεπτά. Συγκεκριμένα, ο Ολυμπιακός βρήκε δύο σουτ πίσω από τα 6,75μ. με τους Κάνααν και Πίτερς, με τα τρία τρίποντα του Χεζόνια και ένα του Μούσα – αλλά και ένα δίποντο νωρίτερα του Ταβάρες – να βάζουν τη Ρεάλ Μαδρίτης μπροστά με 14-6 στο 4λεπτο.

Οι «ερυθρόλευκοι» μείωσαν με 14-8 με δίποντο του Γουόκαπ, με τους Μαδριλένους στη συνέχεια να εκμεταλλεύονται τη νευρικότητα των Πειραιωτών που μεταφράστηκε σε λάθη και χαμένα σουτ, με αποτέλεσμα να τρέξουν ένα γρήγορο 5-0 σερί για το πρώτο διψήφιο προβάδισμα της βραδιάς (19-8) στο 6’. Ένα δίποντο του Φαλ έπειτα από δικό του επιθετικό ριμπάουντ έδωσε επιθετική «πνοή» στον Ολυμπιακό, με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ωστόσο να «βραχυκυκλώνει» στα τελευταία 3,5 λεπτά, μένοντας χωρίς πόντο. Στο διάστημα αυτό, οι «μερένχες» έτρεξαν ένα σερί 9-0 (είχαν 6/8 τρίποντα στο δεκάλεπτο), κλείνοντας την πρώτη περίοδο στο +18 και το 28-10.

Με τον Φίλιπ Πετρούσεφ να βγαίνει μπροστά σε άμυνα και επίθεση στις αρχές της 2ης περιόδου, παίρνοντας την ελληνική ομάδα στις πλάτες του, ο Σέρβος φόργουορντ με πέντε μαζεμένους πόντους, μείωσε τη διαφορά στους 13 (20-15) στο 11’. Και πάλι όμως, οι Ισπανοί συνέχισαν να πετούν... βότσαλα στη λίμνη πίσω από την γραμμή του τριπόντου, πηγαίνοντας στο +18 για το 33-15 στο 13'. Κάνααν και Σέρχιο Ροντρίγκεθ στη συνέχεια «αντάλλαξαν» τρίποντα (36-18), με τον ΜακΚίσικ λίγο αργότερα με παλικαρίσιο γκολ-φάουλ να μειώνει στο 38-21 ένα λεπτό μετά.

Με τον Αμερικανό γκαρντ/φόργουορντ να είναι ο μοναδικός από πλευράς Ολυμπιακού που έβγαζε πάθος και ένταση στο παιχνίδι του, οι «ερυθρόλευκοι» κατέβασαν τη διαφορά από τους 20, για το 48-24 στο 15'. Ένα ακόμα τρίποντο του Ροντρίγκεθ ωστόσο, μαζί με ένα κάρφωμα του Πουαριέ, εκτόξευσε τη διαφορά για πρώτη φορά στο +23 (47-24) , προτού οι ΜακΚίσικ και Παπανικολάου, «ροκανίσουν» εκ νέου τη διαφορά, ρίχνοντάς την στους 18 (47-29). Με τον Πουαριέ να κυριαρχεί στη ρακέτα, η Ρεάλ έφτασε ακόμα και στο +25 (54-29), προτού ο ΜακΚίσικ (13π., 2κλ. στο ημίχρονο) με δύο μεγάλα τρίποντα, το ένα εκ των οποίων με τρομερό buzzer beater σε νεκρό χρόνο, έστειλε τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια με σκορ 56-37.

Η ολιγόλεπτη διακοπή του ημιχρόνου, αποδείχθηκε ευεργετική για τον Ολυμπιακό, ο οποίος πολλάκις φέτος έχει παρουσιαστεί βελτιωμένος στο δεύτερο 20λεπτο. Έτσι και απόψε, οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα βγήκαν στο παρκέ της «Uber Arena» με... μάτι που γυαλίζει, ανεβάζοντας κατακόρυφα την απόδοσή τους στην άμυνα. Με τον Άλεκ Πίτερς να εκμεταλλεύεται δύο επιθετικά ριμπάουντ που πήρε, βρήκε τον δρόμο προς το καλάθι σε ισάριθμες περιπτώσεις, με τον Γουόκαπ να σκοράρει λίγο αργότερα και εκείνος για το 56-43 στο 23'! Ενδεικτικό της πολύ καλής άμυνας των Πειραιωτών ήταν πως η Ρεάλ βρήκε το πρώτο της καλάθι μετά από 4:20' λεπτά στην τρίτη περίοδο, διάστημα στο οποίο είχε μαζεμένα λάθη και άστοχες επιλογές στην επίθεση!

Γουίλιαμς-Γκος και Μούσα «αντάλλαξαν» διαδοχικά χτυπήματα για το 63-48 στο 26', με τον Άλεκ Πίτερς (14 πόντους στο δεκάλεπτο) από εκείνο το σημείο και μέχρι το τέλος του δεκαλέπτου να... παίρνει φωτιά επιθετικά και με εννέα πόντους (!) - εκ των οποίων δύο τρίποντα - να μειώνει στους 11 (69-58), προτού ο Πουαριέ από την γραμμή των βολών διαμορφώσει το σκορ του δεκαλέπτου για το 71-58.

Ο Αμερικανός φόργουορντ του Ολυμπιακού ήταν φανερό πως βρισκόταν στη... ζώνη του λυκόφωτος και με «κρύο αίμα» ευστόχησε στο τέταρτο τρίποντό του στο ματς στις αρχές της τέταρτης και τελευταίας περιόδου, ρίχνοντας τη διαφορά στο 71-61! Η «Βασίλισσα» απάντησε με το ίδιο νόμισμα με τον Γιαμπουσέλι, την ώρα όπου ο Γουίλιαμς-Γκος στην αμέσως επόμενη επίθεση με σουτ πίσω από τα 6,75μ., έριξε εκ νέου τη διαφορά στις παρυφές των 10 πόντων (74-64) στο 32'.

Ο Γιουλ με ένα δύσκολο δίποντο έκανε το 76-64 στα «καπάκια», για να έρθει ο Γκος μετά από 1,5 λεπτό διαδοχικών άστοχων σουτ και με τρίποντο να κατεβάσει μετά από ώρα τη διαφορά σε μονοψήφια τιμή (76-67) στο 34'!

Στη συνέχεια, το φάουλ του Φαλ σε τρίποντο του Γιουλ δεν... πλήγωσε τον Ολυμπιακό, αφού ο Ισπανό πέτυχε μόλις 1/3 βολές (77-67), με τον Γκος να συνεχίζει να βρίσκει επιθετικές λύσεις, μειώνοντας στους 8 (77-69) στην απέναντι πλευρά του παρκέ. Ταβάρες και Ροντρίγκεθ με ένα μικρό 4-0 σερί ανέβασαν εκ νέου τη διαφορά +12 (81-69), προτού ο ΜακΚίσικ με ένα τεράστιο τρίποντο μειώσει σε 81-72 στο 37'!

Τελικά ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε, παρά την προσπάθειά του, να γυρίσει το σκορ, με συνέπεια να γνωρίσει την ήττα και να αποκλειστεί, με 87-76.

Τα δεκάλεπτα: 28-10, 56-37, 71-58, 87-76.

