Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Γκάλοπ Paopantou Βερολίνο: «Είμαστε στον έβδομο ουρανό και θέλουμε το Ευρωπαϊκό»

Ο κόσμος του Παναθηναϊκού χάρισε μοναδικές στιγμές μπροστά στον φακό του paopantou. Αποστολή στο Βερολίνο: Κωνσταντίνος Σουσανίδης  

Gallop Paopantou Βερολίνο: «Είμαστε στον έβδομο ουρανό και θέλουμε το Ευρωπαϊκό»

Το paopantou βρίσκεται στο Βερολίνο με απεσταλμένο τον Κωνσταντίνο Σουσανίδη, που μετά το τέλος της μεγάλης αναμέτρησης κόντρα στη Φενέρ για τον ημιτελικό της Euroleague και την πρόκριση στον τελικό κόντρα στη Ρεάλ, ρώτησε τους πράσινους οπαδούς για το πώς είδαν την αναμέτρηση με τους Τούρκους και για το πώς περιμένουν τον τελικό κόντρα στη Ρεάλ.

Δείτε τις απολαυστικές απαντήσεις του κόσμου που χάρισαν μοναδικές στιγμές στο paopantou.gr 

Πηγή: paopantou.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΠΑΟ Παναθηναϊκός
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark