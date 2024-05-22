Διευκρινίσεις σχετικά με τις κατηγορίες ασθενών που δεν θα επιβαρύνονται με 1 και 3 ευρώ ανά παραπεμπτικό για διαγνωστικές εξετάσεις, δίνει με εγκύκλιο του ο ΕΟΠΥΥ.

Ειδικότερα:

Για τις προληπτικές εξετάσεις που υπάγονται στο πρόγραμμα Δοξιάδη, δεν προβλέπεται καταβολή του ποσού, καθότι εντάσσονται σε καθεστώς ειδικής χρηματοδότησης από το υπουργείο Υγείας και δεν υπόκεινται σε μηχανισμό αυτόματης επιστροφής.

Δεν προβλέπεται καταβολή του ποσού από τους δικαιούχους περίθαλψης ΕΟΠΥΥ, για εξετάσεις που εκτελούνται στα δημόσια, πανεπιστημιακά και στρατιωτικά νοσοκομεία, στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης "Παπαγεωργίου", στο Γενικό Νοσοκομείο Θήρας, στο Ευγενίδειο Θεραπευτήριο, στην "Παναγιά Φανερωμένη - Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Αθανασίου και Βέρας Κουλούρα", στο Νοσοκομείο Αίγινας "Ο 'Αγιος Διονύσιος", στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών και γενικά σε παρόχους, οι οποίοι για εξετάσεις σε εξωτερικούς ασθενείς - δικαιούχους περίθαλψης ΕΟΠΥΥ, δεν υπόκεινται σε μηχανισμό αυτόματης επιστροφής.

Επίσης, οι ασφαλισμένοι ευρωπαϊκών φορέων κοινωνικής ασφάλισης, δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του νόμου και ως εκ τούτου δεν γίνεται και σε αυτούς παρακράτηση ποσού (1 - 3 ευρώ).

Εξαιρούνται, επίσης, της καταβολής του ποσού οι πάσχοντες από:

μεσογειακή αναιμία

δρεπανοκυτταρική νόσο

χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου που είναι σε θεραπεία υποκατάστασης νεφρικής λειτουργίας ή περιτοναϊκή κάθαρση ή έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση

οι πάσχοντες από κυστική ίνωση

οι πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1

οι ακρωτηριασμένοι που λαμβάνουν το εξωϊδρυματικό επίδομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω

όπως και όσοι έχουν αναπηρία 80% και άνω, πιστοποιημένη από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας, για οποιαδήποτε πάθηση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.