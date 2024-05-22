«Αηδόνια της Μόσχας στο ηλιοβασίλεμα»… Η Μαρία Ζαχάροβα αναδεικνύει τη ρομαντική πλευρά της στον λογαριασμό της στο Telegram, με ένα ομολογουμένως πολύ όμορφο βίντεο με αηδόνια να κελαηδούν σε μια περιοχή γεμάτη βλάστηση κάπου στη ρωσική πρωτεύουσα.
Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών έχει βάλει και μια καρδούλα στη λεζάντα δίπλα στην ανάρτησή της που ήδη έχει γίνει viral στη Ρωσία, καθώς συγκέντρωσε 75 σχόλια και 10.000 προβολές ένα τέταρτο μετά την ανάρτησή του το βράδυ της Τετάρτης.
