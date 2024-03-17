Την επόμενη μέρα για τον Παναθηναϊκό AKTOR μετά την ήττα (71-65) από τον Ολυμπιακό, μετέφερε ο Γιώργος Πετρίδης στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 και στην εκπομπή των Χρήστου Ρομπόλη και Παναγιώτη Κεφαλά.



Ο ρεπόρτερ του σταθμού εξήγησε πως η ήττα στο ντέρμπι αιωνίων σίγουρα προκαλεί απογοήτευση, αλλά δεν πρέπει να αποπροσανατολίσει και να αποσυντονίσει τους «πράσινους» που, όπως συμπλήρωσε, έχουν μπει στον ίσιο δρόμο και βρίσκονται ακόμη μέσα στους στόχους τους.



Χαρακτήρισε, δε, κρίσιμη την ερχόμενη διαβολοβδομάδα της Euroleague, στην οποία το «τριφύλλι» αντιμετωπίζει εκτός τον Ερυθρό Αστέρα (20/3, 21:00) και εντός την Μπαρτσελόνα (22/3, 21:15). Επίσης, σημείωσε ότι θα είναι καθοριστική για την επιστροφή των Λούκα Βιλντόσα και Κώστα Αντετοκούνμπο.



Αναφέρθηκε φυσικά στο σημερινό παιχνίδι του Παναθηναϊκού AKTOR με τον ΠΑΟΚ στην Πυλαία, στις 17:15, καθώς και στο δείπνο συσπείρωσης που παρέθεσε ο Κώστας Σλούκας στους συμπαίκτες του και στο «πράσινο» επιτελείο στη Θεσσαλονίκη.



Τέλος, υπογράμμισε ότι είναι δύσκολο να προχωρήσει η ομάδα του Εργκίν Αταμάν στην απόκτηση σέντερ μόνο για το πρωτάθλημα.



Ακούστε το σχετικό απόσπασμα:

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.