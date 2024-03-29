Η δράση στα playoffs της Stoiximan Super League επανέρχεται, με την ΑΕΚ να υποδέχεται την Κυριακή (31/03) τον Ολυμπιακό, σε ένα κρίσιμο ματς για τη 2η αγωνιστική.



Ως συνήθως, η Ένωση θα έχει δυναμική παρουσία από τον κόσμο της στο πλευρό της, αφού ανακοίνωσε την Παρασκευή (29/03) πως τα εισιτήρια για την αναμέτρηση εξαντλήθηκαν, κάτι που σημαίνει πως η «OPAP Arena» θα είναι κατάμεστη.



«Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει ότι εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό στην OPAP ARENA. Σας ευχαριστούμε θερμά για τη διαρκή σας στήριξη», αναφέρει το μήνυμα των «κιτρινόμαυρων» στα social media.

