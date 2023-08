ΑΕΚ προς υπουργείο Προστασίας του Πολίτη: «Αδιανόητη εγκληματική αμέλεια και ανικανότητα της ΕΛΑΣ - Είχαμε ενημερώσει» Αθλητικά 16:26, 08.08.2023 linkedin

Η ΠΑΕ ΑΕΚ σε επιστολή της στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη καταγγέλλει ότι είχε ενημερώσει και αυτή για τους Κροάτες οπαδούς και κατηγορεί την ΕΛΑΣ για αδιανόητη εγκληματική αμέλεια