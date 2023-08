Το άρθρο της UEFA που οδήγησε στην αναβολή του ΑΕΚ-Ντιναμό Ζάγκρεμπ Αθλητικά 15:31, 08.08.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

12

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Το άρθρο των κανονισμών της UEFA στο οποίο βασίστηκε η ευρωπαϊκή ομοσπονδία για ν' αναβάλλει την αναμέτρηση της ΑΕΚ με τη Ντινάμο Ζάγκρεμπ