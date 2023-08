Ερασιτεχνική ΑΕΚ: «Δεν πρόκειται να ησυχάσουμε εάν δεν τιμωρηθούν οι ένοχοι» Αθλητικά 15:27, 08.08.2023 linkedin

Η Ερασιτεχνική ΑΕΚ εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρεται στα όσα έγιναν χθες και ζητά την παραδειγματική τιμωρία των υπευθύνων