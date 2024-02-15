Τη δέσμευσή του ότι η Ελλάδα θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στην προσπάθεια για την ανάπτυξη της "γαλάζιας οικονομίας", επισήμανε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Χρήστος Στυλιανίδης κατά την ομιλία του στον Γαλλοελληνικό Διάλογο με τίτλο "Thalassa: Από το Αρχιπέλαγος στους Ωκεανούς", που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Παρίσι.

Ο κ. Στυλιανίδης χαρακτήρισε τον τομέα της ναυτιλίας ως κύριο πυλώνα της "γαλάζιας οικονομίας". Συμπλήρωσε δε ότι μεγάλες δυνατότητες στην ανάπτυξη της "γαλάζιας οικονομίας" προσφέρουν και νέοι τομείς όπως είναι η θαλάσσια βιοτεχνολογία, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι υδατοκαλλιέργειες, αλλά και νέες μορφές παράκτιου και θαλάσσιου τουρισμού.

Όπως τόνισε, «η "γαλάζια οικονομία" θα συμβάλλει στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής ναυτιλίας και της ελληνογαλλικής συνεργασίας σε οικονομικό και τεχνικό επίπεδο».

Χαρακτήρισε μάλιστα εκ των ων ουκ άνευ τη συνεργασία, τόσο μεταξύ των κρατών - μελών της Ε.Ε. όσο και μεταξύ των κρατών - μελών και του ΙΜΟ για μια βιώσιμη "γαλάζια οικονομία". «Με τη συνεργασία αυτή θα αντιμετωπισθούν», όπως υπογράμμισε, «κοινές προκλήσεις στη θάλασσα, δηλαδή το διασυνοριακό και το οργανωμένο έγκλημα, οι απειλές κατά της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας, οι απειλές κατά της βιοποικιλότητας, η παράνομη, λαθραία και άναρχη αλιεία και η περιβαλλοντική υποβάθμιση. Ελλάδα και Γαλλία μπορούν να συνεργαστούν στενά και σε αυτούς τομείς.

Η σημερινή εκδήλωση αποτελεί μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να βάλουμε τα θεμέλια αυτής της συνεργασίας, που θα διαρκέσει στο χρόνο».

Στο σημείο αυτό ο κ. Στυλιανίδης δεσμεύθηκε ότι η Ελλάδα θα αποτελέσει τη γέφυρα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΙΜΟ κατά τη μετάβαση του κλάδου στην εποχή της απανθρακοποίησης, της χρήσης νέων καυσίμων μηδενικού άνθρακα και της ψηφιοποίησης, καθώς, όπως είπε, «εισάγουν μια νέα δυναμική στην "γαλάζια οικονομία"».

Κλείνοντας την ομιλία του ο κ. Στυλιανίδης, προσκάλεσε τους παρευρισκόμενους στο Ένατο Συνέδριο "Our Ocean Conference" για την προστασία των ωκεανών που θα φιλοξενηθεί στην Ελλάδα μεταξύ 15 και 17 Απριλίου 2024.

Χθες ο κ. Υπουργός συναντήθηκε με τον Υφυπουργό Οικολογικής Μετάβασης και Περιφερειακής Συνοχής της Γαλλίας, υπεύθυνο για τη θάλασσα και τη βιοποικιλότητα, Hervè Berville. Στη συνάντηση επιβεβαιώθηκε η περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας Ελλάδας - Γαλλίας, τόσο σε διμερές όσο και σε πολυμερές επίπεδο (Ε.Ε. και ΙΜΟ). Στόχος αυτής της συνεργασίας θα είναι η διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας της Ε.Ε., η υιοθέτηση ρεαλιστικών μέτρων, σε παγκόσμιο επίπεδο και η ανάληψη πρωτοβουλιών και πολιτικών που θα ενισχύσουν τη βιώσιμη ανάπτυξη της ναυτιλίας. Σε αυτή την κατεύθυνση, συμφώνησαν στην ανάγκη να προωθήσουν από κοινού νέα χρηματοδοτικά εργαλεία στο επίπεδο της Ε.Ε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

