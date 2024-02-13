Συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Εργασίας για την Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου στις 10.30πμ ανακοίνωσαν οι εργαζόμενοι των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά.

Όπως αναφέρουν: «Με υπομονή και επιμονή θα συνεχίσουμε το διάλογο και τους αγώνες μέχρι να πάρουμε απαντήσεις και να αποκατασταθεί το σύνολο του προσωπικού (460 οικογένειες) σε μόνιμη και σταθερή εργασία, με αξιοπρεπείς αποδοχές και όχι με μισθούς πείνας».

Στην ανακοίνωσή τους (διαβάστε ΕΔΩ το πλήρες κείμενο) αναφέρουν ότι έχουν προηγηθεί συναντήσεις τους «με τον υπουργό Επικρατείας κ. Παπασταύρου, και τον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ κ. Μπρατάκο.

»Στο αίτημά μας σχετικά στο να υπάρξει μια ακόμη παράταση του προγράμματος συντήρησης των υποβρυχίων του Πολεμικού Ναυτικού για 2-3 μήνες, διάστημα που εκτιμούμε, σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις των αρμοδίων υπουργείων, ότι θα έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες για την οριστική λύση του θέματος, οι υπουργοί δεν ήταν αρνητικοί, δεσμεύτηκαν ότι θα ερωτηθούν τα αρμόδια υπουργεία και το γενικό λογιστήριο του κράτους σχετικά με την παράταση του προγράμματος συντήρησης των υποβρυχίων και ότι εντός της εβδομάδος θα μας ενημερώσουν.

»Σε καθημερινές τηλεφωνικές επικοινωνίες που είχαμε με το γραφείο του υπουργού μας ενημέρωναν ότι σύντομα ο υπουργός θα επανέλθει και θα μας απαντήσει.

»Εμείς είχαμε όπως οφείλαμε, παρόλες τις δυσκολίες των καιρών στο να είσαι άνεργος ή επαπειλούμενα άνεργος, την υπομονή να περιμένουμε και θα συνεχίσουμε να περιμένουμε μέχρι την λύση στα προβλήματα μας να τα δώσει ο υπουργός Επικρατείας κ. Παπασταύρου σε συνεννόηση με τους επικεφαλής των αρμόδιων υπουργείων».

Αναλυτικά, οι εργαζόμενοι διεκδικούν:

Την παράταση του προγράμματος με το Πολεμικό Ναυτικό μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες και οι αποφάσεις που αφορούν το εργασιακό μας μέλλον.

Εργασιακό μας μέλλον. Που, πως και πότε και με ποιές προϋποθέσεις (μισθοί , τριετίες και συμβάσεις αορίστου χρόνου).

Προγράμματα συμπλήρωσης της διαφοράς των ποσών που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι σε σχέση με το συνολικό ποσό του ICC (δεσμεύσεις από τον πρώην Υπουργό Οικονομικών κ. Σταϊκούρα και την Γεν. Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας κ. Στρατινάκη).

Την παρέμβαση της υπουργού προς τον ειδικο διαχειριστή για συντόμευση των χρονων κατάρτισης του δεύτερου πίνακα διανομής, ώστε να συμπληρωθούν τα ποσά και να πληρωθούμε στο ακέραιο οι εργαζόμενοι τουλάχιστον τις προνομιακές μας απαιτήσεις και ειδικά οι συνάδελφοι που έχουν αποχωρήσει πριν από τον Οκτώβριο του 2015, τις αποζημιώσεις τους, σύμφωνα με το πρακτικό που έχουμε υπογράψει με την ειδική διαχείριση.

Μισθοδοσία μηνός Φεβρουαρίου 2023 και καταβολή των ενσήμων και των άλλων διαφορών σύμφωνα με την τροπολογία και τις υποσχέσεις που είχαμε .

Μέριμνα για συνταξιοδότηση των μηχανικών ασφαλισμένων στο ΤΣΜΕΔΕ που έχουν υπερβεί το 62 ο έτος.

έτος. Την παρέμβαση της υπουργού για τον εκβιασμό – εκφοβισμό που δέχονται οι εργαζόμενοι από την πλευρά της εταιρίας του Προκοπίου να παραιτηθούν από τον συνδικαλιστικό τους φορέα για να προχωρήσουν σε νέα υπογραφή σύμβασης».

