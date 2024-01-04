Ο Αντώνης Αγαπητός πρόεδρος του Συνδέσμου Εφοπλιστών Ταχυπλόων και Κρουαζιέρας

Πραγματοποιήθηκε η 1η Γενική Συνέλευση του νέου Συνδέσμου Εφοπλιστών Ταχυπλόων και Κρουαζιέρας (Σ.Ε.ΤΑ.Κ.) προκειμένου να προχωρήσουν στην εκλογή του 1ου Διοικητικού Συμβουλίου και στη λήψη αποφάσεων για θέματα που αφορούν τον Σύνδεσμο.

Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της ΣΕΤΑΚ το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου αποτελείται από τους:

1.Πρόεδρος Αγαπητός Αντώνιος του Βασιλείου

2.Γενικός Γραμματέας Καβαλλιέρος Νικόλαος του Εμμανουήλ

3.Ταμίας Αντίοχος Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνος

4.Μέλος Ηλιόπουλος Μάριος του Παναγιώτη

5.Μέλος Στεφάνου Δημήτριος του Πέτρου

Επιπλέον, αποφασίστηκε ότι ο Γενικός Γραμματέας του Σ.Ε.ΤΑ.Κ. κ. Νικόλαος Καβαλλιέρος θα εκτελεί παράλληλα και καθήκοντα Γενικού Διευθυντού κατά την πρώτη θητεία του Δ.Σ.

Τα ιδρυτικά μέλη του ΣΕΤΑΚ ευχήθηκαν στο πρώτο Δ.Σ. καλή επιτυχία στο έργο τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

