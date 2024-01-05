ΟΛΠ Α.Ε.: Κατέπλευσε το πρώτο κρουαζιερόπλοιο για τη νέα χρονιά – Μεγάλη αύξηση αφίξεων και επιβατών

Το εν λόγω κρουαζιερόπλοιο, με 2500 επιβάτες, κατέπλευσε από τη Σμύρνη και σύμφωνα με το πρόγραμμά του, συνεχίζει για Dubrovnik και Ιταλία. Τα πλοία της COSTA δραστηριοποιούνται στον λιμένα Πειραιά καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, έχοντας ήδη σημειώσει 16 αφίξεις το 2023 και αναμένονται άλλες 22 το 2024, σύμφωνα με τις προκρατήσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία επιτεύχθηκαν ιστορικά ρεκόρ επιβατών κρουαζιέρας τόσο στο σύνολο, καθώς εξυπηρετήθηκαν περίπου 1,5 εκατ. επιβάτες έναντι 880.000 το 2022, όσο και στους επιβάτες αποεπιβίβασης (homeport) που ανήλθαν σε περίπου 800.000 έναντι 380.000 το 2022. Ο αριθμός των κρουαζιερόπλοιων που εξυπηρετήθηκαν ήταν 760, εκ των οποίων τα 525 ήταν homeport.

ο Καπετάνιος του πλοίου COSTA Deliziosa, Carmine Maddaloni και ο κ. Rony Chen, Προϊστάμενος Τμ. Μάρκετινγκ & Ποιοτικού Ελέγχου ΟΛΠ Α.Ε.

Ωστόσο, ακόμα πιο δυναμική φαίνεται να είναι και η νέα χρονιά για τον κλάδο της κρουαζιέρας στο λιμάνι Πειραιά, καθώς έχουν γίνει προκρατήσεις για 1042 αφίξεις με μεγάλη αύξηση και νέο αναμενόμενο ρεκόρ στις αφίξεις πλοίων homeport (περίπου 800 calls).

Ο Πρόεδρος της ΟΛΠ Α.Ε. κ. Yu Zenggang εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εξαιρετική πορεία της κρουαζιέρας στο λιμάνι του Πειραιά, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι η συνέχιση της ανοδικής πορείας του κλάδου της κρουαζιέρας αποτελεί βασική επιδίωξη της ΟΛΠ Α.Ε., καθώς είναι μία επωφελής δραστηριότητα για πολλούς διαφορετικούς φορείς και κυρίως για την τοπική κοινωνία, τους παραλιμένιους δήμους, την Αττική, αλλά και τη χώρα εν γένει.

