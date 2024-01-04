Τα ναύλα για τις μεταφορές εμπορευματοκιβωτίων μεταξύ Ασίας, Ευρώπης και ΗΠΑ αυξάνονται, λόγω της μειωμένης δυνατότητας μεταφορών που οφείλεται στις απειλές και τους κινδύνους για τα φορτηγά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα.



Η τιμή για τη μεταφορά 12μετρου εμπορευματοκιβωτίου από την Ασία προς τη βόρεια Ευρώπη ξεπέρασε τα 4.000 δολάρια, καταγράφοντας άλμα 173% σε σύγκριση με την περίοδο πριν το ξέσπασμα των νέων εντάσεων στην περιοχή, ανέφερε αργά την Τετάρτη η Freightos.com, πλατφόρμα κρατήσεων και πληρωμών.

