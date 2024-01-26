Νέος πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Εταιρειών Κρουαζιέρας (CLIA) ανέλαβε Jason Liberty, πρόεδρος και CEO του Royal Caribbean Group.

Ο Jason Liberty, που διορίστηκε από το διοικητικό συμβούλιο της CLIA, διαδέχεται τον Pierfrancesco Vago, εκτελεστικό πρόεδρο της MSC Cruises SA, που υπηρέτησε τη θέση του προέδρου της CLIA από τον Ιανουάριο του 2021.

«Εκ μέρους της κοινότητας της CLIA, που περιλαμβάνει τις εταιρείες κρουαζιέρας σε ωκεανούς, ποταμούς και ειδικούς προορισμούς, τους προμηθευτές και συνεργάτες της κρουαζιέρας, και τους ταξιδιωτικούς πράκτορες, θα ήθελα να συγχαρώ τον κ. Liberty για τον διορισμό του ως προέδρου της CLIA.

Ο κ. Liberty αναλαμβάνει την προεδρία σε μια εποχή που ο κλάδος εργάζεται για να αξιοποιήσει τη δυναμική της ισχυρής ζήτησης για κρουαζιέρα καθώς τα μέλη μας παράλληλα προωθούν φιλόδοξες πρωτοβουλίες βιωσιμότητας, επιδιώκοντας την επίτευξη καθαρών μηδενικών εκπομπών έως το 2050», δήλωσε η Kelly Craighead, εκτελεστική πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της CLIA.

«Ο κ. Liberty είναι ένας εξαιρετικά ευέλικτος και στρατηγικός ηγέτης, που θα μας βοηθήσει να κεφαλαιοποιήσουμε αυτήν την δυναμική επανόδου των ταξιδιών και να υλοποιήσουμε τις φιλοδοξίες μας για τη λειτουργία της κρουαζιέρας σε παγκόσμιο επίπεδο».

«Θα ήθελα, επίσης, να ευχαριστήσω τον κ. Vago για την προσφορά του ως πρόεδρος τα τελευταία τρία χρόνια, στη διάρκεια των οποίων, παρά τις δύσκολες στιγμές, μας κατηύθυνε σταθερά, δημιουργώντας μια ισχυρή βάση για τη μελλοντική ανάπτυξη του κλάδου», πρόσθεσε η Kelly Craighead.

«Είμαι ενθουσιασμένος και με τιμά να ηγούμαι αυτού του Οργανισμού, καθώς μπαίνουμε σε μια νέα εποχή για την κρουαζιέρα. Με τη ζήτηση από τους καταναλωτές να ενισχύεται συνεχώς, επιβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας για απαλλαγή από τις εκπομπές άνθρακα και για βιώσιμη ανάπτυξη, διασφαλίζοντας ότι όχι μόνο επενδύουμε στους ωκεανούς και τις κοινότητές μας, αλλά και τις διατηρούμε για τις επόμενες γενιές ταξιδιωτών», δήλωσε ο Jason Liberty.

