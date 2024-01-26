Το καμπανάκι για την έναρξη της συνεδρίασης της Wall Street στη Νέα Υόρκη χτύπησε σήμερα ο Γιάννης Αλαφούζος.

Η εταιρεία Okeanis Eco Tankers εισήχθη στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης τον Δεκέμβριο εμφανίζοντας τα καλύτερα αποτελέσματα από οποιαδήποτε άλλη εισηγμένη εταιρεία δεξαμενόπλοιων και το νεότερο στόλο.

Πρόκειται για παράλληλη διαπραγμάτευση, καθώς οι μετοχές της εταιρείας είναι εισηγμένες και στο χρηματιστήριο του Όσλο, ήδη από το 2018.

Ο στόλος της εταιρείας αποτελείται από 14 δεξαμενόπλοια και ειδικότερα έξι σύγχρονα δεξαμενόπλοια Suezmax και οκτώ σύγχρονα δεξαμενόπλοια VLCC.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Η Okeanis Eco Tankers Corp θεωρείται πρωτοπόρος στην προσπάθεια της ποντοπόρου να μειώσει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Ξεχωρίζει στην προσπάθεια της παγκόσμιας ναυτιλιακής βιομηχανίας για την πράσινη μετάβαση καθώς εστιάζει σε πλοία του μέλλοντος που ναυπηγούνται σύμφωνα με τα πρότυπα ECO και καταναλώνουν λιγότερα καύσιμα από τα συμβατικά δεξαμενόπλοια.

Τα πλοία της είναι εξοπλισμένα με συστήματα καθαρισμού καυσαερίων και έχουν κατασκευαστεί ώστε να συμμορφώνονται με συστήματα καθαρισμού του έρματος.

Η εισαγωγή της εταιρείας στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, αποτελεί ορόσημο για το ταξίδι της Okeanis Eco Tankers καθώς επεκτείνει την επενδυτική της εμβέλεια και διευκολύνει το όραμα της εταιρείας να γίνει η εισηγμένη πλατφόρμα δεξαμενόπλοιων αργού πετρελαίου επιλογής για επενδυτές παγκοσμίως.

Η είδηση μεταδόθηκε από τα μεγαλύτερα αμερικανικά οικονομικά τηλεοπτικά δίκτυα.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.