Ανησυχία στην παγκόσμια ναυτιλία από τις αυξημένες επιθέσεις στον Ινδικό

Ανησυχία προκαλούν το τελευταίο διάστημα, οι αυξημένες απόπειρες πειρατικών επιθέσεων εναντίον εμπορικών πλοίων στον Ινδικό Ωκεανό, ενώ για πρώτη φορά μετά το 2012 φορτηγό πλοίο που κατελήφθη στα μέσα Δεκεμβρίου συνεχίζει να κρατείται ανοιχτά της Σομαλίας.

Σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης το φορτηγό πλοίο χύδην ξηρού φορτίου Ruen της Navibulgar, χωρητικότητας 41.600 dwt και κατασκευής 2016, είναι το πρώτο πλοίο που κατέλαβαν Σομαλοί πειρατές εδώ και χρόνια.

Το Ruen ανήκει και λειτουργεί από τη βουλγαρική εταιρεία Navigation Maritime Bulgare JSC (Navibulgar),σύμφωνα με τα στοιχεία της βάσης δεδομένων Equasis.

Το Κέντρο Θαλάσσιας Ασφάλειας στο Κέρας της Αφρικής (MSCHOA), μια υπηρεσία παρακολούθησης, έχει καταμετρήσει έξι επιβεβαιωμένες περιπτώσεις πειρατείας και τρεις απόπειρες πειρατικών επιθέσεων.

Στις 26 Νοεμβρίου 2023 το υπό σημαία Λιβερίας δεξαμενόπλοιο Central Park, που είχε καταληφθεί από πειρατές, απελευθερώθηκε από αμερικανικές δυνάμεις.

Στις 14 Δεκεμβρίου 2023 το bulk carriers "Ruen" κατελήφθη από πειρατές και εξακολουθεί να βρίσκεται στα ανοιχτά της Σομαλίας.

Επιβεβαιωμένη πειρατεία σημειώνεται στις 04 Ιανουαρίου 2024 στο φορτηγό πλοίο χύδην φορτίου, Lila Norfolk με σημαία Λιβερίας. Το πλοίο απελευθερώθηκε από το ινδικό ναυτικό.

Στις 27 Ιανουαρίου 2024 πραγματοποιήθηκε απόπειρα πειρατείας στο Bulk carrier Waimea με σημαία Λιβερίας. Υπήρξε ανταλλαγή πυρών μεταξύ ένοπλων φρουρών και του πειρατικού σκάφους.

Eπίσης ύποπτη προσέγγιση σκάφους πραγματοποιήθηκε στις 28 Ιανουαρίου 2024 στο container ship MSC Clementina με σημαία ΗΠΑ αλλά και στις 29 Ιανουαρίου 2024 στο δεξαμενόπλοιο με σημαία Παναμά Panta Rei χωρίς να υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπόθεση.

Πρόσφατα δύο αλιευτικά σκάφη, το ένα από το Ιράν και το άλλο από τη Σρι Λάνκα, που είχαν καταληφθεί από Σομαλούς πειρατές απελευθερώθηκαν από τις ναυτικές δυνάμεις στις Σεϋχέλλες και μετά από επέμβαση του Ινδικού Πολεμικού Ναυτικού.

Η βρετανική υπηρεσία Maritime Trade Operations προειδοποίησε ότι ομάδες δράσης των πειρατών είναι πιθανό να δραστηριοποιούνται στον Ινδικό Ωκεανό.

Την Κυριακή 28 Ιανουαρίου το βρετανικό UKMTO (United Kingdom Marine Trade Operations, κέντρο επιχειρήσεων του εμπορικού ναυτικού) ανέφερε ότι ένα σκάφος με πέντε άτομα προσέγγισε "επιθετικά" ένα πλοίο 70 ναυτικά μίλια βορειοδυτικά του Μποσάσο, στη Σομαλία.

Τέσσερα από τα άτομα είχαν καλάσνικοφ και κανένας δεν φορούσε στολή. Πλησίασαν σε απόσταση 400 μέτρων από το πλοίο, αλλά απομακρύνθηκαν αφού οι ένοπλοι φρουροί έριξαν δύο προειδοποιητικές βολές.

Στελέχη διεθνών υπηρεσιών ασφαλείας αναφέρουν ότι η έκβαση της υπόθεσης του MV RUEN θα είναι καθοριστική για το μέλλον της πειρατείας, καθώς θα χρησιμεύσει ως δοκιμασία για να διαπιστωθεί αν το εγχείρημα παραμένει κερδοφόρο.

Πάντως η κλιμάκωση των περιστατικών συμβαίνει καθώς η ναυτική παρουσία στην περιοχή έχει αποσπαστεί προκειμένου να αντιμετωπίσει τις επιθέσεις των Χούθι από την Υεμένη κατά της διεθνούς ναυτιλίας, στον Κόλπο του 'Αντεν και τη νότια Ερυθρά Θάλασσα.

Η Επιτροπή του Ινδικού Ωκεανού, μια διορισμένη από τα Ηνωμένα Έθνη ομάδα για την καταπολέμηση της πειρατείας, επιθυμεί να συνεδριάσει εκτάκτως ο ΟΗΕ προκειμένου να εξετάσει τον τρόπο αντίδρασης.

«Τα περιστατικά αυτά υποδηλώνουν μια σημαντική έξαρση της πειρατικής δραστηριότητας» δήλωσε η Indian Ocean Commission (IOC).

Η πειρατεία ήταν ανεξέλεγκτη στα ανοικτά της Σομαλίας για τέσσερα χρόνια από το 2008, αλλά στη συνέχεια αδρανοποιήθηκε για περίπου πέντε χρόνια.

Η ετήσια έκθεση του Διεθνούς Ναυτιλιακού Γραφείου(IMB) κατέγραψε 120 περιστατικά ναυτικής πειρατείας και ένοπλης ληστείας κατά πλοίων το 2023 σε σύγκριση με 115 το 2022.

Η ετήσια έκθεση του 2023 αποκαλύπτει ότι σε 105 πλοία επιβιβάστηκαν, σε εννέα έγιναν απόπειρες επιθέσεων, τέσσερα πλοία υπέστησαν πειρατεία και δύο δέχθηκαν πυρά.

Ο αριθμός των περιστατικών που αναφέρθηκαν το 2023 αυξήθηκε ελαφρώς σε σύγκριση με το 2022. Το Διεθνές Ναυτιλιακό Γραφείο IMB ζητά την προσοχή για την ασφάλεια του πληρώματος, καθώς ο αριθμός των πληρωμάτων που κρατήθηκαν όμηροι και απήχθησαν αυξήθηκε από 41 σε 73 άτομα και από δύο σε 14 το 2022 και το 2023 αντίστοιχα. Επιπλέον 10 άτομα από πληρώματα απειλήθηκαν, τέσσερα τραυματίστηκαν και ένα δέχθηκε επίθεση το 2023.

