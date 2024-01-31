Κοπή της βασιλόπιτας του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδας στο πλωτό μουσείο HELLAS LIBERTY

Τη δυναμική συνεργασία μεταξύ της κυβέρνησης και του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, το οποίο αντιπροσωπεύει έναν ουσιαστικό πυλώνα για την ανάπτυξη και την ενίσχυση του ναυτιλιακού τομέα στη χώρα μας, εξήρε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Χρήστος Στυλιανίδης, και την ελληνική Κυβέρνηση, στην εκδήλωση για την κοπή της βασιλόπιτας του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

Στην ομιλία του του ο κ. Στυλιανίδης, ο οποίος εκπροσώπησε σήμερα στο πλωτό μουσείο «HELLAS LIBERTY» στο κεντρικό λιμάνι του Πειραιά, τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, εξέφρασε τις ειλικρινείς ευχαριστίες του για την ευγενική πρόσκληση του Προέδρου του ΝΕΕ, Δρ. Γιώργου Πατέρα, να παραστεί στην εκδήλωση. Και ανέφερε χαρακτηριστικά: «Σήμερα, βρισκόμαστε εδώ να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να επισημάνουμε τη σπουδαιότητα της ναυτιλίας και της νησιωτικής πολιτικής για τη χώρα μας. Θέλω να διαβεβαιώσω την εκτίμησή μου για τον ρόλο του Ναυτικού Επιμελητηρίου στην προώθηση και υποστήριξη της ναυτιλιακής βιομηχανίας. Ο τομέας αυτός είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομική ευημερία της χώρας μας, παρέχοντας θέσεις εργασίας, ενισχύοντας την εμπορική μας ισχύ, και συμβάλλοντας στη διαμόρφωση μιας ισχυρής και σταθερής οικονομίας». Και πρόσθεσε: «Ως εκπρόσωπος του Πρωθυπουργού, θέλω να επισημάνω τη δέσμευσή μας προς τον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση του ναυτιλιακού κλάδου. Στο πλαίσιο αυτό, θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε πρωτοβουλίες που προωθούν την καινοτομία, την αειφορία και την εκπαίδευση στον ναυτιλιακό τομέα. Εξάλλου, όπως ήδη έχουμε αποφασίσει, το 2024 είναι έτος ναυτικής εκπαίδευσης».

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής τόνισε ότι, είναι ανάγκη να δημιουργηθεί ένα φιλόδοξο περιβάλλον για τη ναυτιλία, ώστε να προχωρήσει στην «πράσινη» μετάβαση, με τη βοήθεια ανάλογων ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Μετά την ομιλία του, ο κ. Στυλιανίδης, παρέδωσε βραβείο στην κα Κωνσταντίνα Γεροντάκη και στον κο Κυριάκο Αντωνόπουλο, αμφότεροι εκπρόσωποι ναυτιλιακών εταιρειών, πλοία των οποίων συμμετείχαν σε επιχειρήσεις Έρευνας και Διάσωσης.

--

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.