Ο γαλλολιβανέζος μεγιστάνας των ναυπηγείων Ισκαντάρ Σάφα (Iskandar Safa), ιδιοκτήτης του εβδομαδιαίου περιοδικού της άκρας δεξιάς Valeurs Actuelles, απεβίωσε, ανακοίνωσε χθες, Δευτέρα, ο διευθυντής του εν λόγω εντύπου.

Ο Σάφα είχε υπό τον έλεγχό του τα σημαντικότερα ναυπηγεία της Γαλλίας και της Γερμανίας.

«Είμαστε απόψε συγκλονισμένοι από την είδηση του θανάτου του ιδιοκτήτη μας, του Ισκαντάρ Σάφα. Έφυγε με την αξιοπρέπεια του ιππότη που ήταν. Ο Θεός ας ευλογεί την ψυχή του και ας προστατεύει την οικογένειά του, που τόσο μετρούσε γι' αυτόν», έγραψε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X ο Τιγκντιάλ Ντενί.

«Πολεμιστής μέχρι τέλους, αντιμετώπισε αυτούς τους τελευταίους μήνες μια σοβαρή ασθένεια, που κατέβαλε το κουράγιο του. Απεβίωσε όρθιος στις 29 Ιανουαρίου 2024 στο Μουζέν, περιτριγυρισμένος από τη θαλπωρή των δικών του», διευκρινίζεται στην ανακοίνωση που γράφτηκε από τη σύνταξη του περιοδικού και αναρτήθηκε στο ιστότοπό του.

Γεννημένος το 1955 σε μια χριστιανική οικογένεια, ο επιχειρηματίας ήταν ένας από τους ανθρώπους που το 1988 διαπραγματεύθηκαν την απελευθέρωση γάλλων ομήρων στο Λίβανο.

Στη Γαλλία, έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό το 1992, όταν εξαγόρασε τα ναυπηγεία της Νορμανδίας.

Πολύ μυστικοπαθής, ο Ισκαντάρ Σάφα είχε εμπλακεί ή ήλεγχε ναυπηγεία στο Χερβούργο (CNM), στην Ελλάδα (Σκαραμαγκάς), στο Αμπου Ντάμπι και βόρεια του Αμβούργου στη Γερμανία (GNYK για τα μεγάλα πολεμικά πλοία και Nobiskrug, απ' όπου βγήκε το 2017 το μεγαλύτερο ιστιοφόρο του κόσμου).

Το 2019, ήταν υποψήφιος για να αναλάβει τον όμιλο Nice-Matin.

Μαζί με τον αδερφό του Akram Safa, ήταν ο ιδιοκτήτης της Privinvest Holding, ενός μεγάλου διεθνούς ναυτικού κατασκευαστικού ομίλου.

Η περιουσία του και αυτή του αδελφού του, του Ακράμ, ανέρχονταν σε 1,45 δισεκατομμύριο ευρώ, σύμφωνα με το περιοδικό Challenges το 2023.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.