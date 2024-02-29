Ενισχύεται η συνεργασία Ελλάδας – Γερμανίας στον τομέα της ναυτιλίας

Ενίσχυση της συνεργασίας Ελλάδας και Γερμανίας στον τομέα της ναυτιλίας αποφάσισαν ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Χρήστος Στυλιανίδης, και ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Μεταφορών της Γερμανίας, Δρ. Volker Wissing.
Ο κ. Στυλιανίδης συναντήθηκε στο Βερολίνο με τον γερμανό ομόλογό του στο πλαίσιο επίσημης επίσκεψης στη γερμανική πρωτεύουσα.
Στη συνάντηση, η οποία έγινε σε εξαιρετικό κλίμα, επιβεβαιώθηκε η παραγωγική συνεργασία που υπάρχει τόσο σε διμερές, όσο και σε πολυμερές επίπεδο (ΕΕ και ΙΜΟ).
Στόχος της συνεργασίας είναι η διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας της Ε.Ε., η υιοθέτηση φιλόδοξων, αλλά ρεαλιστικών μέτρων σε παγκόσμιο επίπεδο και η ανάληψη πρωτοβουλιών και πολιτικών που θα ενισχύσουν τη βιώσιμη ανάπτυξη της ναυτιλίας και την προώθηση της πράσινης ναυτιλίας. Για ενίσχυση αυτής της συνεργασίας αποφασίστηκε η δημιουργία «Ομάδας Εργασίας».
Ο ΥΝΑΝΟ συναντήθηκε επίσης με την πρόεδρο της Ένωσης Γερμανών Εφοπλιστών, Δρ. Gaby Bornheim.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.