Ενισχύεται η συνεργασία Ελλάδας – Γερμανίας στον τομέα της ναυτιλίας

Ενίσχυση της συνεργασίας Ελλάδας και Γερμανίας στον τομέα της ναυτιλίας αποφάσισαν ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Χρήστος Στυλιανίδης, και ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Μεταφορών της Γερμανίας, Δρ. Volker Wissing.

Ο κ. Στυλιανίδης συναντήθηκε στο Βερολίνο με τον γερμανό ομόλογό του στο πλαίσιο επίσημης επίσκεψης στη γερμανική πρωτεύουσα.

Στη συνάντηση, η οποία έγινε σε εξαιρετικό κλίμα, επιβεβαιώθηκε η παραγωγική συνεργασία που υπάρχει τόσο σε διμερές, όσο και σε πολυμερές επίπεδο (ΕΕ και ΙΜΟ).

Στόχος της συνεργασίας είναι η διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας της Ε.Ε., η υιοθέτηση φιλόδοξων, αλλά ρεαλιστικών μέτρων σε παγκόσμιο επίπεδο και η ανάληψη πρωτοβουλιών και πολιτικών που θα ενισχύσουν τη βιώσιμη ανάπτυξη της ναυτιλίας και την προώθηση της πράσινης ναυτιλίας. Για ενίσχυση αυτής της συνεργασίας αποφασίστηκε η δημιουργία «Ομάδας Εργασίας».

Ο ΥΝΑΝΟ συναντήθηκε επίσης με την πρόεδρο της Ένωσης Γερμανών Εφοπλιστών, Δρ. Gaby Bornheim.

Πηγή: skai.gr

