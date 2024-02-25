Λογαριασμός
Αλλαγές στα σημερινά δρομολόγια από και προς Κυλλήνη λόγω κακοκαιρίας

Ακυρώνονται λόγω των άσχημων καιρικών συνθηκών τα απογευματινά ακτοπλοϊκά δρομολόγια της Levante Ferries από και προς Κυλλήνη

Ferries

Ακυρώνονται λόγω των άσχημων καιρικών συνθηκών τα απογευματινά ακτοπλοϊκά δρομολόγια της Levante Ferries από και προς Κυλλήνη, και συγκεκριμένα αυτά που αφορούν τη διαδρομή από και προς Πόρο και Ζάκυνθο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρίας:

Ενημερώνουμε ότι 25/02/2024 λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών δεν θα εκτελεστούν τα δρομολόγια από Ζάκυνθο προς Κυλλήνη 18:30, από Πόρο προς Κυλλήνη 19:00, από Κυλλήνη προς Ζάκυνθο 20:30 και από Κυλλήνη προς Πόρο 21:15.

