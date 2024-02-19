Στυλιανίδης: Η Μεσόγειος αποτελεί ένα ιδανικό πεδίο δυναμικής ανάπτυξης

Τις δυνατότητες της Μεσογείου για δυναμική ανάπτυξη και ανάδειξη καλών πρακτικών που θα συμβάλουν στην προώθηση της 'Γαλάζιας Οικονομίας' επισήμανε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Χρήστος Στυλιανίδης, κατά την ομιλία του στο 2ο Συνέδριο Ενδιαφερόμενων Φορέων στη Βιώσιμη «Γαλάζια Οικονομία». Όπως τόνισε, προς τον σκοπό αυτό μπορεί να δοθεί έμφαση σε τομείς όπως η θαλάσσια διακυβέρνηση, η βιώσιμη αλιεία, τα βιώσιμα και ουδέτερα κλιματικά λιμάνια και θαλάσσιες μεταφορές, ο θαλάσσιος και παράκτιος τουρισμός, αλλά και οι θαλάσσιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. «Οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης συνολικά, σε συνδυασμό με τους κινδύνους που εγκυμονεί για τις οικονομίες μας, απαιτούν, οι πολιτικές πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουμε να είναι ρεαλιστικές και να λαμβάνουν υπόψη, με έντονο και εξειδικευμένο τρόπο, τον παράγοντα περιβάλλον» πρόσθεσε.

The Mediterranean is the perfect area for the development & promotion of the "Blue Economy".

The Second Stakeholder Conference for Sustainable “Blue Economy” is aiming for a “greener” region. Through open dialogue we work for concrete and realistic proposals for climate crisis. pic.twitter.com/fk4Iw3oXmh February 19, 2024

Ο κ. Στυλιανίδης ανέδειξε στη συνέχεια δύο σημαντικές πτυχές που αποτελούν για το υπουργείο «τις κρίσιμες και βασικές προκλήσεις, τις οποίες πρέπει να αντιμετωπίσουμε μέσα από συνεργασίες: πρώτον, την ενσωμάτωση της 'ανθεκτικότητας' και δεύτερον, τον ρόλο του «ανθρώπινου παράγοντα». Όπως σημείωσε, «η μετάβαση σε ένα καλύτερο και αποδοτικότερο φυσικό και οικονομικό περιβάλλον, επιβάλλει την ενσωμάτωση βιώσιμων πρακτικών στη «Γαλάζια Οικονομία». Αυτές σχετίζονται με την ενέργεια και την απανθρακοποίηση, με τη χρήση καθαρότερων τεχνολογιών, αλλά και με περισσότερες και ποιοτικότερες 'πράσινες' θέσεις εργασίας σε 'γαλάζια' επαγγέλματα».

Μιλώντας προς τους παρευρισκόμενους στο συνέδριο, ο κ. Στυλιανίδης τόνισε ότι η Ελλάδα παραμένει προσηλωμένη και πιστή στις δεσμεύσεις της. «Προχωρούμε δυναμικά, στηρίζοντας καινοτόμες προσεγγίσεις, όπως την ανανέωση του ακτοπλοϊκού στόλου με νέα 'πράσινα' πλοία, το 'πρασίνισμα' των λιμανιών μας, αλλά και τη βιώσιμη διαχείριση του νερού και την προστασία των θαλασσίων οικοσυστημάτων», όπως χαρακτηριστικά σημείωσε.

Τέλος, επισήμανε ότι «η αναβάθμιση της γνώσης για τη 'Γαλάζια Οικονομία' αλλά και η θωράκιση του θαλασσίου περιβάλλοντος, αποτελούν κοινό στόχο για να επιβιώσουν και να αναπτυχθούν οι κοινότητές μας, προάγοντας την πρόοδο και την ευημερία».

Πηγή: skai.gr

