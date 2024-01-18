Στην επίσκεψη του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στο Νταβός αναφέρθηκε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Σοφία Ζαχαράκη στην εκπομπή «Σήμερα» του ΣΚΑΪ, λέγοντας συγκεκριμένα ότι «είναι πολύ σημαντικό ότι από σήμερα και αύριο είναι ο πρωθυπουργός στο Νταβός, την πρώτη φορά μετά την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας με αυξημένο το κομμάτι του κύρους της Ελλάδας σε πολύ σημαντικές συζητήσεις που θα γίνουν με εν δυνάμει επενδυτές»

Ερωτηθείς για την ενημέρωση των βουλευτών του κόμματός της που έλαβε χώρα τις προηγούμενες ημέρες σχετικά με το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια, η κα. Ζαχαράκη είπε «πήγα τη δεύτερη μέρα της ενημέρωσης και ήταν συγκινητική η στιγμή όπου μέσα από τη διαφορετικότητα των απόψεων που δεν εκφράστηκε ποτέ με τρόπο απαξιωτικό και προσβλητικό έγινε μία πολύ ουσιαστική κουβέντα για τα δικαιώματα των παιδιών.»

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ακολούθως πρόσθεσε ότι «δεν πήγαμε εκεί για να κουνήσουμε το δάχτυλο όσοι συμφωνούμε στους συναδέλφους μας που μπορεί να μην συμφωνούν αντιθέτως θυμηθήκαμε όλοι μαζί ότι η ΝΔ είναι η ΝΔ των μεγάλων επιλογών και των μεταρρυθμίσεων»

«Λέμε ότι δεν απειλείται η οικογένεια, ο βασικός ιστός, αλλά προσπαθούμε να προασπίσουμε τα δικαιώματα των παιδιών και να δοθεί το δικαίωμα στους ανθρώπους που το επιθυμούν για την ισότητα στον γάμο με τον τρόπο ο οποίος αστικά και νομικά διαφυλάσσει, μιλάμε για ένα νομικό ζήτημα. Κάποιοι άλλαξαν γνώμη», τόνισε η κα. Ζαχαράκη.

Παράλληλα, ερωτηθείς για τις δηλώσεις του κ. Κασσελάκη περί αλβανικής γλώσσας στα σχολεία, η κα. Ζαχαράκη είπε ότι «μπορεί να ανακινήσει σοβαρά ζητήματα, δεν ξέρει πως εντάσσεται μία γλώσσα, υπάρχει θέμα ημιμάθειας».

Αναφερθείς στο νέο πρόγραμμα του Ανακαινίζω – Ενοικιάζω, η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής ανέφερε ότι «έχει στόχο να διευρύνει το οικιστικό απόθεμα. Πάνω από 700 χιλιάδες διαμερίσματα έχουν δηλωθεί κενά και αν μπορέσουμε να ανοίξουμε 10.000 από αυτά θα μπορέσουμε να ρυθμίσουμε τις τιμές των ενοικίων σε περιοχές που είναι πυκνές».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.