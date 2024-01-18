Στο Νταβός σήμερα ο πρωθυπουργός – Οι επαφές και οι στοχεύσεις

Της Πηνελόπης Γκάλιου

Τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και τους στόχους της νέας τετραετίας θα παρουσιάσει ο πρωθυπουργός στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, όπου βρίσκεται από χθες το βράδι και θα έχει σειρά επαφών με κορυφαίους παγκόσμιους οικονομικούς και επιχειρηματικούς παράγοντες στο πλαίσιο των εργασιών του Παγκόσμιου οικονομικού φόρουμ.

Σε μία συγκυρία που χαρακτηρίζεται από συγκρούσεις, αβεβαιότητα, πολύ-κρίσεις και νέες υπό διαμόρφωση γεωπολιτικές πραγματικότητες στην ευρύτερη περιοχή, ο πρωθυπουργός - σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές- αναμένεται να τονίσει κατά τις επαφές του στο φόρουμ, ότι η Ελλάδα αναδεικνύεται σε δύναμη αξιοπιστίας και πυλώνα σταθερότητας στην Ευρώπη και στην ευρύτερη περιοχή.

Στο επίκεντρο της φετινής διοργάνωσης θα βρεθεί, άλλωστε, η ανοικοδόμηση της εμπιστοσύνης, στην αρχή ενός έτους κατά το οποίο είναι προγραμματισμένες πολλές κρίσιμες εκλογικές αναμετρήσεις, περιλαμβανομένων των ευρωεκλογών του Ιουνίου, με αποκορύφωμα τις προεδρικές κάλπες στις Ηνωμένες Πολιτείες το προσεχές φθινόπωρο.

Σήμερα και αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει σειρά συναντήσεων και επαφών με κορυφαίους επιχειρηματικούς παράγοντες, όπως ανώτατα στελέχη μεγάλων εταιρειών που δραστηριοποιούνται στους τομείς της τεχνολογίας και της ενέργειας, οι οποίοι εκδηλώνουν ενδιαφέρον για τις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται στην Ελλάδα.

Κατά τις συναντήσεις του, όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, και «με τον αέρα της ανακτηθείσας πλέον επενδυτικής βαθμίδας και ρυθμών ανάπτυξης που ξεπερνούν σαφώς τον μέσο όρο της Ε.Ε.», ο πρωθυπουργός θα παρουσιάσει τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και τους στόχους της νέας τετραετίας της κυβέρνησης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί επίσης με την πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και θα συμμετάσχει σε δημόσιες συζητήσεις για τη θέση της Ελλάδας στην Ευρώπη και στον κόσμο, για τους στόχους του ενεργειακού μετασχηματισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον ρόλο της χώρας ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας.

Η συνάντηση ωστόσο με την πρόεδρο της Κομισιόν έχει και μία άλλη "αποστολή" καθώς η αιφνιδιαστική απόφαση του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ να κατέβει υποψήφιος στις ευρωπαϊκές εκλογές του Ιουνίου, δημιούργησε επιπρόσθετη πίεση στην κ. Φον Ντερ Λάιεν να ανοίξει τα χαρτιά της άμεσα όσον αφορά την παραμονή της ή όχι στην προεδρία της Κομισιόν. Κοινό μυστικό πάντως φαίνεται να είναι η επιθυμία της για μία ακόμη θητεία στο Μπερλεμόντ και για αυτόν τον επιπλέον λόγο εκτιμάται ότι γίνεται η συνάντηση με τον Έλληνα πρωθυπουργό στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ. Η σχέση των δύο ηγετών χαρακτηρίζονται εξαιρετικές και ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποτελεί έναν από τους πιο ισχυρούς παράγοντες της πολιτικής της «οικογένειας», του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, καθώς ηγείται πλειοψηφικής κυβέρνησης και η γνώμη του προφανώς έχει ιδιαίτερη βαρύτητα και όσον αφορά την υποψηφιότητά της να ηγηθεί της λίστας του ΕΛΚ στις ευρωεκλογές, που θα πρέπει να γνωστοποιηθεί έως τις 21 Φεβρουαρίου.

Μεταξύ άλλων, στο Νταβός σήμερα, ο πρωθυπουργός θα συμμετέχει σε πάνελ για την Πράσινη Συμφωνία της Ε.Ε., στο οποίο θα λάβει μέρος και ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μάρος Σέφκοβιτς. Το μεσημέρι, επίσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει συζήτηση με τον αρχισυντάκτη του γνωστού περιοδικού για θέματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας Foreign Policy, κ. Ravi Agrawal.

Άύριο το πρωί στις 10..10 ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει προγραμματιστεί να παραχωρήσει συνέντευξη sτην τηλεόραση του Bloomberg και στη δημοσιογράφο Francine Laqua.





