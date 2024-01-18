Διήμερη περιοδεία του Ν. Ανδρουλάκη στη Δυτική Ελλάδα

Περιοδεία στη Δυτική Ελλάδα πραγματοποιεί σήμερα και αύριο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης.
Σήμερα Πέμπτη 18 Ιανουαρίου 2024 στις 10:30 ο κ. Ανδρουλάκης θα παραστεί στον εορτασμό του Πολιούχου Αγίου Αθανασίου στην Αμαλιάδα.
Στις 12:30 θα συναντηθεί με τον δήμαρχο Πύργου Στάθη Καννή και στις 13:00 θα επισκεφθεί το Νοσοκομείο Πύργου «Ανδρέας Παπανδρέου».
Αύριο Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2024 στις 11:00 ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής θα επισκεφθεί το σώμα εθελοντών διασωστών & πυροσβεστών στον δήμο Δυτικής Αχαΐας και στις 11:30 θα συναντηθεί με τον δήμαρχο Δυτικής Αχαΐας Γρηγόρη Αλεξόπουλο.
Στις 19:30 ο κ. Ανδρουλάκης θα παραστεί σε εκδήλωση της παράταξης «Νέα Δυτική Ελλάδα - Ενωμένοι Μπορούμε» για την Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας με επικεφαλής τον Σπύρο Σκιαδαρέση στο Ξενοδοχείο Αστήρ στην Πάτρα.
