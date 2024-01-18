Η οικονομία στο πολιτικό προσκήνιο μέχρι τις ευρωεκλογές

Του Αντώνη Αντζολέτου

Σε λιγότερο από πέντε μήνες θα πραγματοποιηθούν οι ευρωεκλογές και είναι σίγουρο πως η συζήτηση για τον πολιτικό γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και την τεκνοθεσία δεν θα απασχολεί για πάντα την επικαιρότητα. Ακόμα και οι διαρροές που θα καταγραφούν στα κόμματα σε σύντομο χρονικό διάστημα θα ξεχαστούν.

Το ότι η ακροδεξιά ρητορική θα οξυνθεί και κάποιοι θα σπεύσουν να το εκμεταλλευτούν το ήξερε από την αρχή ο πρωθυπουργός.

Τα δικαιώματα των ομόφυλων ζευγαριών είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που αφορά την ισονομία που επιβάλλεται να υπάρχει στις μέρες μας, χωρίς κανέναν αστερίσκο. Ωστόσο η συζήτηση για την οικονομία και την ακρίβεια στην αγορά πολύ σύντομα θα σκεπάσουν τα πάντα. Ειδικά όταν πολύ νωρίς, μέσα στον Φεβρουάριο εκτός απροόπτου, το Μαξίμου «ξεμπερδέψει» με την ψήφιση της ρύθμισης στη Βουλή.

Θετικά νέα υπάρχουν. Εκτός από την επιστροφή στην επενδυτική βαθμίδα, είναι οι αυξήσεις που θα αρχίσουν να καταγράφονται σε συνταξιούχους, δημοσίους υπαλλήλους, καθώς και η άνοδος του κατώτατου μισθού. Όλα αυτά θα ενισχύσουν το εισόδημα των νοικοκυριών. Εκτιμάται επίσης πως ο ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ θα διαμορφωθεί κοντά στο 3% με παράλληλη αύξηση των επενδύσεων και περαιτέρω αποκλιμάκωση της ανεργίας.

Τι σημαίνουν, όμως όλα αυτά για το πορτοφόλι των μικρομεσαίων; Ήδη την εβδομάδα που πέρασε ανακοινώθηκαν μέτρα για την ανάσχεση των ανατιμήσεων στα ήδη πρώτης ανάγκης.

Ο πληθωρισμός στα τρόφιμα τρέχει και οι ανακοινώσεις πρέπει να υλοποιηθούν γρήγορα μέσω υπουργικών αποφάσεων. Οι τιμές από το χωράφι στο ράφι θα πρέπει να ρυθμιστούν και τα οπωροκηπευτικά -όπως και το ελαιόλαδο- να εξορθολογιστούν.

Οι τιμές στα τρόφιμα τον Δεκέμβριο αυξήθηκαν σχεδόν κατά 9% και του ελαιόλαδου σε σχέση με πέρυσι κατά 60%. Είναι πολλά τα «καμπανάκια» που χτυπούν στο Μαξίμου με την καθημερινότητα των καταναλωτών να έχει γίνει πολύ δύσκολη. Είναι αυτονόητο πως όσο πλησιάζουν οι ευρωεκλογές το σύνολο της αντιπολίτευσης δεν θα αφήσει σε «χλωρό κλαρί» την κυβέρνηση για το συγκεκριμένο θέμα. Τόσο με παρεμβάσεις στη Βουλή όσο και με κινητοποιήσεις, αλλά και με ανακοινώσεις. Σε αυτή την κατεύθυνση κινήθηκαν χθες ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ.

Πολλοί βλέπουν τον κίνδυνο η κυβέρνηση να επαναπαυτεί, καθώς η ακρίβεια έως τώρα προβληματίζει, ωστόσο πολιτικά δεν της έχει κοστίσει. Αυτό δεν θα ισχύει για πάντα, παρά το γεγονός πως δεν υπάρχει ένας αντιπολιτευτικός πόλος που να μπορεί να απειλήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες στο σχεδιασμό του επιτελείου της οδού Νίκης είναι να υπάρξουν ευνοϊκές ρυθμίσεις που θα αφορούν επιχειρήσεις οι οποίες έχουν οφειλές στην εφορία και στα ασφαλιστικά ταμεία. Ο στόχος είναι να μην μπουν άλλα λουκέτα στην αγορά που θα έχει πολλαπλό αντίκτυπο στην οικονομία.

Αν, πάντως και το επόμενο διάστημα μέχρι τον Ιούνιο, που θα στηθούν οι ευρωκάλπες, τα νοικοκυριά συνεχίζουν να «αιμορραγούν» τίποτα δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένο. Οι ευρωεκλογές πάντα είχαν ένα πιο χαλαρό χαρακτήρα και δεν αποκλείεται οι πιο δυσαρεστημένοι κεντρώοι - κεντροδεξιοί μετριοπαθείς υποστηρικτές της Νέας Δημοκρατίας από το 2019 να δείξουν τη δυσαρέσκειά τους στα παραβάν. Οι διεθνείς εξελίξεις απειλούν με ένα νέο κύμα ακρίβειας τη γηραιά ήπειρο, καθώς τα εμπορικά πλοία στην Ερυθρά θάλασσα εξακολουθούν να κινδυνεύουν από τις επιθέσεις των Χούθι.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.