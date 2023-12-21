Με τρία νομοσχέδια θα ανοίξει η Βουλή τον νέο χρόνο.

Στις επιτροπές θα εισαχθούν μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων τρία νομοσχέδια:

- Οι αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα,

- το νομοσχέδιο για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Επαγγελματική Κατάρτιση και

- το σχέδιο νόμου για την Επιστολή Ψήφο.

Στη Διάσκεψη των Προέδρων, ενημερώθηκαν σχετικά με τον προγραμματισμό του νομοθετικού έργου τα μέλη της από τον Πρόεδρο της Βουλής Κωνσταντίνο Τασούλα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

