Τα τρία πρώτα νομοσχέδια που θα ψηφιστούν τον νέο χρόνο

Στις επιτροπές θα εισαχθούν μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων τα νομοσχέδια για τον Ποινικό Κώδικα, την Εκπαίδευση και την Επιστολική Ψήφο

Με τρία νομοσχέδια θα ανοίξει η Βουλή τον νέο χρόνο.

Στις επιτροπές θα εισαχθούν μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων τρία νομοσχέδια:

- Οι αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα,

- το νομοσχέδιο για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Επαγγελματική Κατάρτιση και

- το σχέδιο νόμου για την Επιστολή Ψήφο.

Στη Διάσκεψη των Προέδρων, ενημερώθηκαν σχετικά με τον προγραμματισμό του νομοθετικού έργου τα μέλη της από τον Πρόεδρο της Βουλής Κωνσταντίνο Τασούλα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

