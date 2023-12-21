Λογαριασμός
Το σχόλιο του Θάνου Πλεύρη και της αδερφής του Φένιας για τον γάμο του πατέρα τους με τη Σιακαβάρα

Κανένας από τους δύο όπως έγινε γνωστό δεν παρευρέθηκε στην τελετή

Πλεύρης

Ο Θάνος Πλεύρης και η αδερφή του Φένια με σύντομες αλλά όλο νόημα αναρτήσεις του σχολίασαν με τον δικό τους τρόπο τον γάμο του πατέρα τους, Κωνσταντίνου Πλεύρη με την Τζόρτζια Σιακαβάρα οι οποίοι παντρεύτηκαν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, τη Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου.

Κανένας από τους δύο όπως έγινε γνωστό δεν παρευρέθηκε στην τελετή. 

Ο Θάνος Πλεύρης σχολίασε σήμερα στο «Χ» (πρώην Twitter): «Αμαρτίαι πατέρων παιδεύουσι τέκνα».

 Από την πλευρά της η Φένια Πλεύρη σε στόρι της στο instagram ανέβασε απόσπασμα από το τραγούδι του Γιώργου Ζαμπέτα «Πατέρα κάτσε φρόνιμα».

Πλευρης

