Προϋπολογισμός 2024 -Αγαπηδάκη: Στο 14% η αύξηση των πιστώσεων για την Υγεία

Πρωταρχικό μας καθήκον είναι να εξασφαλίσουμε ανάπτυξη με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης, τόνισε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη στην ομιλία της επί του κρατικού προϋπολογισμού 2024 στην ολομέλεια της Βουλής.

Ανταποκριθήκαμε στο αίτημα του 2019 για ισχυρή οικονομία, και μετά την εντολή των πολιτών το 2023 να θεμελιώσουμε ισχυρό και αποτελεσματικό κοινωνικό κράτος, «επενδύουμε σε πολιτικές αναδιανομής, διότι για μας η φράση «δεν αφήνουμε κανέναν πίσω», δεν είναι σύνθημα αλλά μετρήσιμος στόχος είπε η κα Αγαπηδάκη.

Σημείωσε συγκεκριμένα ότι από το 2019 μέχρι σήμερα έχουμε αύξηση των δαπανών για την Υγεία κατά 46,5%, για τον ΕΟΠΥΥ κατά 26,3%, και για τα νοσοκομεία κατά 97,9%. «Το 2024 προβλέπονται αυξημένες πιστώσεις για την Υγεία της τάξης του 14% σε σχέση με το 2023» είπε η αν. υπουργός συμπληρώνοντας ότι υπάρχουν και εγκρίσεις 6.500 προσλήψεων.

Μιλώντας για την βασική αρχή της κυβέρνησης να αξιολογεί ανθρώπους και συστήματα είπε ότι «η αύξηση των μισθών των διοικητών των νοσοκομείων αποτελεί απόφαση που συνδυάζεται με την εμβληματική μεταρρύθμιση του υπουργείου Εσωτερικών για επιλογή των επικεφαλής των οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων των διοικητών των νοσοκομείων, με αυστηρά αξιοκρατικά κριτήρια και προϋποθέσεις και με τη συμμετοχή του ΑΣΕΠ. Στόχος είναι να προσελκύσουμε μέσα από ανταγωνιστικούς μισθούς, ικανά και έμπειρα στελέχη για να μπορέσουμε να αναβαθμίσουμε και να βελτιώσουμε την λειτουργία των δημόσιων νοσοκομείων».

Την ίδια στιγμή έχουμε προβεί σε σειρά από κινήσεις για να αυξήσουμε τις αμοιβές του προσωπικού του ΕΣΥ είπε η κα Αγαπηδάκη δίδοντας τα εξής παραδείγματα:

-Συντονιστής, διευθυντής του κλάδου ΕΣΥ, εκτός ΜΕΘ, που ασκεί καθήκοντα προϊστάμενου τμήματος ιατρικής υπηρεσίας, με δύο τέκνα: Με το προηγούμενο μισθολόγιο λάμβανε 2.954 ευρώ. Τώρα λαμβάνει 3.228 ευρώ. Από 1ης Ιανουαρίου θα παίρνει, χωρίς τις εφημερίες, 3.387 ευρώ. Μιλάμε για αύξηση της τάξης του 15%. Ενώ, με τις εφημερίες οι απολαβές φτάνουν τα 4.355 ευρώ.

-Επιμελητής Α' του ΕΣΥ με ένα παιδί, έπαιρνε 2.359 ευρώ. Τώρα 2.983 ευρώ. Από 1ης Ιανουαρίου, χωρίς τις εφημερίες, 3.073 ευρώ, ενώ με τις εφημερίες οι απολαβές, θα φτάνουν τις 4.097 ευρώ, αύξηση άνω του 30%.

Σε αυτή την κατεύθυνση συνεχίζουμε, ούτως ώστε να αυξήσουμε περαιτέρω τις αποδοχές του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού στο ΕΣΥ, είπε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας.

Μιλώντας για την επιδιωκόμενη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων στην Υγεία, η κα Αγαπηδάκη είπε ότι αυτό θα επιτευχθεί με:

-τη διεύρυνση προγραμμάτων πρόληψης για τις βασικές μορφές καρκίνου και καρδιακών νοσημάτων, παρέχοντας δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για όλο τον πληθυσμό, και τη θεμελίωση του εθνικού δικτύου τηλεϊατρικής, αξιοποιώντας και τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης και των πιστώσεων από τον τακτικό προϋπολογισμό.

Συγκεκριμένα, είπε ότι:

-Δημιουργούμε 305 νέους σταθμούς τηλεϊατρικής, ιατρού-ασθενούς, που θα δώσουν τη δυνατότητα να έχει πρόσβαση ο ασθενής, όπου κι αν διαμένει στην χώρα, σε εξειδικευμένους γιατρούς. Αυτό πρακτικά σχεδόν εξαλείφει τις ανισότητες στην πρόσβαση, που οφείλονται στην γεωγραφία. Επιπλέον, στο δίκτυο αυτό ενσωματώνεται η εξ αποστάσεως παρακολούθηση ασθενών με χρόνια νοσήματα. Φανταστείτε, είπε η κα Αγαπηδάκη «έναν άνθρωπο που κατοικεί σε ένα ορεινό χωριό στη Χίο ή στην Ψέριμο. Και έχει διαγνωστεί με κολπική μαρμαρυγή. Κάθε φορά που αισθάνεται συμπτώματα θα πρέπει να διανύσει μια μεγάλη απόσταση συμπεριλαμβανομένης και της αγωνίας του, να βρει γιατρό για να διαπιστώσει αν είναι σοβαρό το θέμα που έχει ή όχι. Με την υπηρεσία που σας περιέγραψα, ο άνθρωπος θα έχει δωρεάν την δυνατότητα να παρακολουθείται 24 ώρες την ημέρα, εφτά μέρες την εβδομάδα 365, μέρες το χρόνο από γιατρό, μέσω ειδικών συσκευών -τα λεγόμενα έξυπνα ρολόγια μοιάζουν πολύ με αυτά - και έτσι ο γιατρός μπορεί να γνωρίζει εάν το χρόνιο νόσημά του χρειάζεται περαιτέρω ρύθμιση ή έχει κάποια υποτροπή, που μπορεί να οδηγήσει σε οξεία συμπτωματολογία προτού αυτή εκδηλωθεί. Έτσι ο ίδιος ασθενής θα μπορεί να μεταφέρεται έγκαιρα και αποτελεσματικά στα επείγοντα και το νοσοκομείο θα γνωρίζει την κατάσταση του, πριν φτάσει ο ίδιος.

-Επιπλέον δημιουργούμε 35 νέους σταθμούς τηλεϊατρικής ιατρού/συμβούλου για να έχουν οι γιατροί μας την αναβαθμισμένη εκπαίδευση και την υποστήριξη από πεπειραμένους και εξειδικευμένος συναδέλφους τους σε όποιο μέρος της χώρας κι αν βρίσκονται. Πέντε νέους εκπαιδευτικούς σταθμούς τηλεϊατρικής που θα χρησιμοποιηθούν ως εκπαιδευτικά κέντρα και θα εγκατασταθούν στα πανεπιστημιακά νοσοκομεία της χώρας. Τρεις χιλιάδες συστήματα κατ'οίκον παρακολούθησης, που εξασφαλίζουν, και στην περίπτωση που ανέφερα πριν, την δυνατότητα νοσηλείας κατ'οίκον χωρίς να χρειαστεί να μετακινηθεί ο ασθενής.

Ολοκληρώνοντας την ομιλία της, η κα Αγαπηδάκη είπε ότι «με τον προϋπολογισμό του 2024, εστιάζουμε σταθερά, τολμηρά και μπροστά, στο ισχυρό κοινωνικό κράτος, που μας ζήτησε ο ελληνικός λαός, και έχουμε εντολή από τον πρωθυπουργό να υλοποιήσουμε. Αυτό είναι το καθήκον μας και αυτό υπηρετεί το εθνικό συμφέρον της πατρίδας μας»

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

