Κωνσταντινίδης: Σε εξέλιξη 700 έργα ύψους πάνω από 12 δισ. σε Βόρεια Ελλάδα

Περισσότερα από 700 έργα, ύψους πάνω από 12 δισ. ευρώ, μεταξύ των οποίων μεγάλα και εμβληματικά είναι σε εξέλιξη στη Θεσσαλονίκη και σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα ξαναβάζοντας την στον αναπτυξιακό χάρτη όχι μόνο της χώρας αλλά και των Βαλκανίων και της Ευρώπης.

Αυτό ανέφερε χαρακτηριστικά ο υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας Θράκης, Ευστάθιος Κωνσταντινίδης, κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής, του κρατικού προϋπολογισμού του 2024.

Ο κ. Κωνσταντινίδης εστίασε την ομιλία του στις δράσεις και στις παρεμβάσεις του υπουργείου Εσωτερικών για την Δυτική Μακεδονία και τη Θράκη τονίζοντας ότι «το στοίχημα μας είναι να μη χαθεί ούτε ένα ευρώ από τα τεράστια κονδύλια που προορίζονται για την ενεργειακή και αναπτυξιακή μετάβαση της χώρας και της Δυτικής Μακεδονίας».

«Τα προηγούμενα χρόνια ολοκληρώθηκε το τεχνικό και νομοθετικό κομμάτι και ήδη από τους πρώτους μήνες του 2024, θα τρέξουν τα προγράμματα για την απορρόφηση πολύ σημαντικών, εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, για ενισχύσεις σε επενδυτικά σχέδια που προτίθενται να έρθουν και να εγκατασταθούν στη Δυτική Μακεδονία, και αφορούν μικρομεσαίες αλλά και μεγάλες επιχειρήσεις», επεσήμανε και πρόσθεσε:

«Περισσότερα από 700 έργα και μεγάλα εμβληματικά έργα στη Θεσσαλονίκη αλλά και σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, βρίσκονται σε εξέλιξη και αποτιμούνται σε ένα προϋπολογισμό ύψους πάνω από 12 δισ ευρώ ξαναβάζοντας τη Βόρεια Ελλάδα στον αναπτυξιακό χάρτη, όχι μόνο της χώρας μας αλλά και των Βαλκανίων και της Ευρώπης».

‘Όπως είπε ο κ.Κωνσταντίνιδης, μεταξύ των εμβληματικών έργων που είναι σε εξέλιξη και θα ενισχύσουν την ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης είναι:

-η ανάπλαση της ΔΕΘ

-η κατασκευή του ΜΕΤΡΟ που εκτιμάται ότι το 2024 θα παραδοθεί στους πολίτες της Θεσσαλονίκης

-η έναρξη κατασκευής του FLY OVER ενός πολύ σύγχρονου οδικού άξονα για τη Θεσσαλονίκη

-η υλοποίηση του έργου επέκτασης της 6ης προβλήτα.

«Το Υφυπουργείο Μακεδονίας Θράκης, έχει ένα εύρος δραστηριοτήτων που αφορούν παρεμβάσεις και στα κτιριακά αποθέματα και σε πολιτιστικές δραστηριότητες και είναι εξοπλισμένο με αυξημένους πόρους προκειμένου να υλοποιήσει αυτές τις δράσεις», ανέφερε ο υφυπουργός Εσωτερικών.

«Έχουμε υπογράψει προγραμματικές συμβάσεις με εμπλεκόμενους φορείς της Βορείου Ελλάδος, προκειμένου να συνθέσουμε δυνάμεις και να προχωρήσουμε σε αυτό που έχει υποσχεθεί η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Μία Βόρεια Ελλάδα, μία Μακεδονία και μία Θράκη αναπτυξιακή που θα δημιουργεί θέσεις εργασίας, που θα προσελκύει νέους ανθρώπους να εγκατασταθούν εκεί. Είμαστε σίγουροι ότι με τον καλό σχεδιασμό που έχει προηγηθεί και με τα πολλά διαθέσιμα κονδύλια, θα τα καταφέρουμε», κατέληξε ο υφυπουργός Εσωτερικών αρμόδιος για τα θέματα Μακεδονίας Θράκης.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

