Zαχαράκη για δημογραφικό: Εθνική καμπάνια για στήριξη οικογένειας και γεννήσεων 

Μιλώντας στο Συνέδριο που διοργανώθηκε στο Μουσείο της Ακρόπολης, η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Σοφία Ζαχαράκη επισήμανε μεταξύ άλλων ότι η στρατηγική της κυβέρνησης για το δημογραφικό είναι πολυετής, εκπονείται με πραγματισμό αλλά και αισιοδοξία με ρεαλιστικό στόχο τη σταθεροποίηση των γεννήσεων.

«Προφανώς δεν μιλάμε για άμεση αναστροφή της δημογραφικής τάσης. Οποιοσδήποτε ερχόταν και έλεγε αυτό δεν θα μιλούσε τη γλώσσα της αλήθειας» σημείωσε η κυρία Ζαχαράκη που έθεσε ως προϋπόθεση επιτυχίας της εθνικής μάχης τη συστράτευση όλων των δυνάμεων. Με ξεχωριστή πρόσκληση προς τον ιδιωτικό τομέα, τις επιχειρήσεις και τις τράπεζες.

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας προανήγγειλε μια εθνική καμπάνια ενημέρωσης για την οικογένεια αλλά και ειδικά για τα ζητήματα γονιμότητας καθώς όπως υπογράμμισε υπάρχει ελάχιστη γνώση κυρίως μεταξύ των νέων, στο πόσο επηρεάζουν μακροπρόθεσμα τις δυνατότητες τους και την επιλογή να αποκτήσουν οικογένεια.

«Όλοι μαζί πρέπει να δώσουμε προοπτική και ελπίδα στη νέα γενιά η οποία έχει καταπονηθεί από τις πολλαπλές κρίσεις» τόνισε η κυρία Ζαχαράκη αναφερόμενη σε επιμέρους πολιτικές και προγράμματα που υλοποιεί το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και τα οποία εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο αντιμετώπισης του Δημογραφικού.

Σχετικά με τα στεγαστικά προγράμματα συνολικού προϋπολογισμού 2,3 δισεκατομμυρίων ευρώ τα οποία υλοποιούνται η υπουργός ανέφερε ότι εξετάζεται διεύρυνση αλλά και βελτίωση των όρων για το «Ανακαινίζω – Νοικιάζω» προκειμένου το συγκεκριμένο πρόγραμμα να γίνει ελκυστικότερο. Υπενθυμίζεται ότι το Ανακαινίζω – Νοικιάζω αφορά στη λειτουργική ανακαίνιση 12.500 κλειστών διαμερισμάτων προκειμένου να διατεθούν στη μακροχρόνια μίσθωση. Μέσω του προγράμματος «Σπίτι μου» ήδη έχουν εκταμιευθεί 6.049 δάνεια για την αγορά σπιτιού από ζευγάρια έως 39 ετών.

Τα 700 εκατομμύρια ευρώ έχουν διατεθεί από τη ΔΥΠΑ.

Η υπουργός ανέδειξε την περιφερειακή διάσταση του Δημογραφικού μιλώντας ουσιαστικά για «13 σχέδια για το Δημογραφικό» τονίζοντας ιδιαίτερα τη συμβολή της ΕΝΠΕ αλλά και της ΚΕΔΕ με προτάσεις αλλά και τον κρίσιμο ρόλο στην υλοποίηση επιμέρους πολιτικών.

Αναφέρθηκε εκτενώς στα μέτρα για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης και ενδυνάμωσης των γυναικών, την εναρμόνιση της προσωπικής με την επαγγελματική ζωή, το υποστηρικτικό πλαίσιο για τις οικογένειες με παιδιά.

Σε ότι αφορά στην υποστήριξη των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ενεργό και υγιή γήρανση, στην πρόσφατη νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης που διευκολύνει τους συνταξιούχους να επανέρχονται στη δουλειά εφόσον το επιθυμούν, στην ενίσχυση προγραμμάτων δημιουργικής απασχόλησης, στην αναβάθμιση των ΚΑΠΗ και των ΚΗΦΗ αλλά και στην προοπτική έναρξης νέων προγραμμάτων για φροντιστές στο σπίτι.

