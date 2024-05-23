Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραχώρησε συνέντευξη στο SPORT24 και αναφέρθηκε σε όλα τα καυτά θέματα του ελληνικού αθλητισμού, προχωρώντας σε αποκαλύψεις.

Μεταξύ άλλων, μίλησε για την παρουσία δύο ελληνικών ομάδων στο Final Four της Euroleague , τη συμμετοχή του Ολυμπιακού στον τελικό του Conference League, την οπαδική βία, τα δεδομένα για το ΟΑΚΑ και το ΣΕΦ, τους ήρωες της παιδικής ηλικίας του, τον στόχος των Ευρωεκλογών, καθώς και το πολιτικό μέλλον του.

Αναλυτικά η συνέντευξη του πρωθυπουργού

Αρχικά ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι «είναι μια εξαιρετική χρονιά για τον ελληνικό επαγγελματικό αθλητισμό. Έχουμε για πρώτη φορά την ελπίδα για 2 ελληνικές ομάδες στον τελικό της Euroleague και για πρώτη φορά ελληνική ομάδα σε τελικό ευρωπαικής διοργάνωσης. Είχαμε και ένα πρωτάθλημα για το οποίο χαίρομαι γιατί ολοκληρώθηκε με διαφορετικές συνθήκες από αυτές με τις οποίες ξεκίνησα. Η εικόνα που αποκόμισα στα πλει οφ ήταν περισσότερο με εικόνα ευρωπαϊκών γηπέδων».

Επανέλαβε, επίσης, τον στόχο που βάζει η Νέα Δημοκρατία για το ποσοστό της στις Ευρωεκλογές, αποκάλυψε το αν έχει γίνει ποτέ «ροντέο» ένα υπουργικό συμβούλιο και αναφέρθηκε και στο πότε είναι καλό ένας πολιτικός να αποχωρεί από την πολιτική, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν σκοπεύει να αποχωρήσει σύντομα, ωστόσο υπάρχει ζωή και μετά την πολιτική.

Συγκεκριμένα ερωτηθείς για τον πήχη που βάζει η ΝΔ στις Ευρωεκλογές ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι θέλει να φτάσει ή να ξεπεράσει το 33% των προηγούμενων ευρωεκλογών.

«Θέλουμε να φτάσουμε ή και να ξεπεράσουμε το 33%. Αντιμετωπίζουμε με μεγάλη σεμνότητα την εκλογική διαδικασία. Προσπαθούμε να εξηγήσουμε γιατί αυτές οι εκλογές είναι σημαντικές και γιατί η Ευρώπη παίζει έναν καθοριστικό ρόλο στις ζωές μας. Το ξεχνάμε μερικές φορές, αλλά είναι παντού η Ευρώπη. Και γιατί έχει σημασία την επόμενη μέρα η Νέα Δημοκρατία να είναι δυνατή στην Ευρώπη γιατί μπορεί να φέρει πολλά πράγματα πίσω στην πατρίδα. Έχουμε αποδείξει ότι ξέρουμε να διαπραγματευόμαστε προς όφελος της χώρας στην Ευρώπη», είπε.

Ερωτηθείς για το πότε είναι σωστό να αποχωρεί ένας πολιτικός, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι αυτό είναι κάτι που κυρίως το επιλέγουν οι πολίτες και είναι ένα ζήτημα που αντιμετωπίζουν και οι μεγάλοι αθλητές.

«Ο πολιτικός μπορεί να επιλέξει πότε θα φύγει ο ίδιος, αλλά κατά κανόνα το επιλέγουν οι πολίτες. Δυο τρόποι υπάρχουν να φύγεις ή να το επιλέξεις εσύ ή να το επιλέξουν οι πολίτες. Επειδή ο κυρίαρχος λαός αποφασίζει, αυτός έχει και τον πρώτο λόγο.

Πιστεύω ότι υπάρχουν ουκ ολίγα παραδείγματα πολιτικών που παρέμειναν στην πολιτική πιο πολύ από ό,τι τελικά θα έπρεπε. Εγώ δεν ξέρω για πόσο θα είμαι στην πολιτική, δεν έχω καμιά πρόθεση να αποσυρθώ σύντομα, αλλά ξέρω ότι θα έχω και μια ζωή μετά την πολιτική καλά να είμαστε. Θα υπάρχουν και πράγματα που θα μπορώ να κάνω έξω από την πολιτική και θα μου δώσουν μεγάλη χαρά.

Δεν νομίζω ότι η επαγγελματική μου ζωή τελειώνει με την πολιτική. Το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζουν και οι αθλητές. Το χειροκρότημα είναι πολύ εθιστικό, αλλά πρέπει να ξέρουν όλοι ότι είναι προσωρινό. Καλό είναι να έχουμε μια αίσθηση ότι αυτά που ζούμε δεν είναι για πάντα», σημείωσε ο πρωθυπουργός.

O κ. Μητσοτάκης ρωτήθηκε και για το αν έχει άγχος στις μεγάλες συναντήσεις και απάντησε ότι η διαχείριση του άγχους είναι κυρίως θέμα προετοιμασίας και εμπειρίας.

«Όση περισσότερη εμπειρία έχει κάποιος τόσο καλύτερα διαχειρίζεται το άγχος. Πάντα πρέπει να υπάρχει κάποιο άγχος γιατί το άγχος μας κρατά σε εγρήγορση και μας υποχρεώνει να είμαστε καλά προετοιμασμένοι. Όπως και οι παίκτες πριν από έναν μεγάλο αγώνα πρέπει να είναι καλά προετοιμασμένοι. Έχω μάθει ότι στη ζωή η επιτυχία είναι 10% έμπνευση και 90% ιδρώτας. Δουλειά δηλαδή. Όταν έχω μια σημαντική συνάντηση, ειδικά όταν εκπροσωπώ τη χώρα στο εξωτερικό, πρέπει να είμαι έτοιμος και ψυχολογικά και να έχω ετοιμαστεί για διάφορα σενάρια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς για το αν έχει ποτέ γίνει κάποιο επεισόδιο σε υπουργικό συμβούλιο, τόνισε ότι διαφωνίες υπάρχουν, αλλά «ροντέο» δεν έχει γίνει ποτέ.

«Χιούμορ μπορεί να έχουμε, αλλά ροντέο όχι. Έχουμε διαφωνίες, δεν κάνουμε διακοσμητικά υπουργικά συμβούλια, αλλά καταλήγουμε σε αποφάσεις μέσα από μια διαδικασία ζύμωσης και ενίοτε διαφωνιών. Όχι, ροντέο δεν το έχουμε κάνει».

«Οι συμμορίες δεν χωράνε στα γήπεδα»

Ο πρωθυπουργός μίλησε ακόμα για την παρουσία δύο ελληνικών ομάδων στο Final Four της Euroleague, τη συμμετοχή του Ολυμπιακού στον τελικό του Conference League, την οπαδική βία, τα δεδομένα για το ΟΑΚΑ και το ΣΕΦ, αλλά και τους αθλητικούς ήρωες της παιδικής ηλικίας του.

«Ο Ολυμπιακός έχει το μομέντουμ μαζί του, κάτι θυμίζει από το 2004 η ιστορία. Επειδή όμως τίποτα δεν είναι γραφτό, θα ιδρώσουν πολύ στο γήπεδο. Έχουμε κάνει προετοιμασία με την αστυνομία, να προσέξουν οι φίλαθλοι με διάφορες απάτες, θα είναι δύσκολο να πλησιάσει κανείς χωρίς εισιτήριο. Με φίλους σε μια μεγάλη τηλεόραση θα κάτσουμε να δούμε το ματς και θα ελπίζουμε για το καλύτερο. Η πορεία του ΟΣΦΠ ήταν εντυπωσιακή με έναν εξαιρετικό προπονητή».

Ειδική αναφορά έκανε στην οπαδική βία σημειώνοντας ότι έχουν γίνει βήματα μπροστά για την αντιμετώπισή της. Ο πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι οι συμμορίες και οι εγκληματικές οργανώσεις δεν έχουν καμία θέση στα γήπεδα.

