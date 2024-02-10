«Το Ταμείο Ανάκαμψης αποτελεί βασικό σύμμαχό μας στην υλοποίηση ενεργητικών πολιτικών, με στόχο την ενδυνάμωση των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και τη στήριξη αυτοδύναμων και ενεργών πολιτών. Με κονδύλια ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ υλοποιούμε μία σειρά προγραμμάτων που διατρέχουν το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Από την παιδική προστασία και την στήριξη των ατόμων με αναπηρία, μέχρι την στέγαση και τον εκσυγχρονισμό της επιδοματικής πολιτικής μέσω της ψηφιοποίησης για μεγαλύτερη δικαιοσύνη και διαφάνεια» ανέφερε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Σοφία Ζαχαράκη στην παρέμβαση της, στο πλαίσιο της εκδήλωση «Road to Recovery», που διοργανώνεται από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και τη Νέα Δημοκρατία.

Η κυρία Ζαχαράκη υπογράμμισε ότι για την κυβέρνηση της ΝΔ η ανάπτυξη πάει χέρι – χέρι με την κοινωνική συνοχή και την ουσιαστική αλλαγή υποδείγματος της κοινωνικής πολιτικής.

«Μιλώντας σήμερα για βιώσιμη ανάπτυξη και ανθεκτική οικονομία όλοι κατανοούμε τον κομβικό ρόλο της κοινωνικής συνοχής. Τον κομβικό αυτό ρόλο αναγνώρισε το καλοκαίρι και ο Πρωθυπουργός της χώρας, δημιουργώντας το νέο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας με ένα πραγματικά ευρύ φάσμα αρμοδιοτήτων» τόνισε η υπουργός και αναφέρθηκε στα προγράμματα που υλοποιεί το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας με όρους του ΤΑΑ.

Ενδεικτικά:

• Ο εκσυγχρονισμός και ψηφιοποίηση του συστήματος του ΟΠΕΚΑ. Δημιουργείται Ενιαία Ψηφιακή Πύλη, με σύγχρονα και διαλειτουργικά μητρώα για τους ωφελούμενους και μείωση του γραφειοκρατικού φόρτου της διοίκησης. Με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα προχωρεί το πρόγραμμα

προληρωμένων καρτών μέσω των οποίων θα γίνεται πληρωμή επιδομάτων και κάθε είδους παροχών του ΟΠΕΚΑ και της ΔΥΠΑ.

• Η στήριξη των ατόμων με αναπηρία με τη λειτουργία της Εθνικής Πύλης Παροχών Αναπηρίας στο https://epan.gov.gr/

Μέχρι σήμερα έχουν ήδη εκδοθεί 51.880 ψηφιακές κάρτες αναπηρίας, οι οποίες διευκολύνουν και απλοποιούν την λήψη κάθε είδους παροχής για τα άτομα με αναπηρία 2,5 εκ ευρώ.

• Το πρόγραμμα του Προσωπικού Βοηθού ύψους 41,6 εκ ευρώ

Σήμερα ο αριθμός ωφελούμενων που έχει λάβει Προσωπικό Βοηθό είναι 442 άτομα ενώ πετύχαμε την απασχόληση 502 Προσωπικών Βοηθών.

• Περαιτέρω, με ορίζοντα το τέλος του 2025 προχωράμε στην δημιουργία υποδομών προσβασιμότητας για ΑμεΑ σε 4.700 ιδιωτικές κατοικίες και επιχειρήσεις, με χρηματοδότηση ύψους 24 εκ ευρώ.

• Στην προσπάθεια ενδυνάμωσης και ένταξης ατόμων με αναπηρία στην αγορά εργασίας, υλοποιούμε πρόγραμμα συμβουλευτικής υποστήριξης και προώθησης στην απασχόληση 200 ατόμων στο φάσμα του αυτισμού, ύψους άνω των 8 εκ ευρώ.

• Σε συνεργασία δε με την ΕΔΥΤΕ και το Ινστιτούτο της ΕΣΑμεΑ θα προχωρήσουμε στην ψηφιακή κατάρτιση 2.400 ατόμων με αναπηρία.

• Με στόχο την επαγγελματική αποκατάσταση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, υλοποιείται πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης και διασύνδεσης με την αγορά εργασίας 10.000 δικαιούχων του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και σχεδόν 500 Ρομά, διαθέτοντας 150 εκ ευρώ και σχεδόν 3 εκ ευρώ αντίστοιχα.

• Υλοποιούνται επίσης δύο πιλοτικά προγράμματα στέγασης ευάλωτων ομάδων στο Δήμο Αθηναίων και στο Δήμο Θεσσαλονίκης, με συνολική χρηματοδότηση ύψους 1.6 εκ ευρώ.

Αφορούν 250 ωφελούμενους που βρίσκονται σε στεγαστική επισφάλεια ή αστεγία.



Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Σοφία Ζαχαράκη μίλησε σε κοινό πάνελ με τους Υπουργούς Οικονομίας Κωστή Χατζηδάκη, Ενέργειας και Περιβάλλοντος Θοδωρή Σκυλακάκη και τον Υπουργό Επικρατείας Σταύρο Παπασταύρου.

