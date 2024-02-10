Αυγενάκης προς αγρότες: Δεν είμαστε απέναντι!

«Δεν είμαστε απέναντι. Είμαστε στην ίδια πλευρά της όχθης και ως κυβέρνηση πασχίζουμε για το καλό των αγροτών, αντιμετωπίζοντας τα προβλήματά τους σε τοπικό, εθνικό αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο», δήλωσε, από το Ηράκλειο της Κρήτης, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρης Αυγενάκης, σε σύσκεψη με τους αγροτικούς φορείς της Κρήτης.

Μετά από πρωτοβουλία του ΥπΑΑΤ, πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη με εκπροσώπους φορέων γεωργών, κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων από όλη την Κρήτη, στο Επιμελητήριο Ηρακλείου.

«Ο διάλογος είναι συνεχής, γιατί μόνο μέσα από αυτόν επιλύονται προβλήματα», τόνισε ο υπουργός, υπενθυμίζοντας ότι ο ίδιος επισκέφθηκε τις προηγούμενες ημέρες τα μπλόκα στο Δομοκό και το Κάστρο Βοιωτίας, αύριο θα επισκεφθεί την Κομοτηνή για να συναντήσει αντιπροσωπείες αγροτών μετά από αίτημά τους, ενώ την Τρίτη θα γίνει η συνάντηση με τον πρωθυπουργό.

Ο ΥπΑΑΤ τόνισε ότι η κυβέρνηση αναγνωρίζει τα προβλήματα των αγροτών και ότι πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις τόσο σε ό,τι αφορά στην αναθεώρηση της ΚΑΠ όσο και στη μείωση του κόστους εργασίας.

«Θα παλέψω όσο μπορώ, όσο περνάει από το χέρι μου. Να είστε βέβαιοι ότι θα εξαντλήσω όλα τα εργαλεία που είτε έχουν ξεχαστεί είτε θα πρέπει να δημιουργήσουμε για το καλό του πρωτογενούς τομέα», πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

Έθεσε, ακόμη, στο τραπέζι τα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση για ελάφρυνση της φορολογίας στους αγρότες, όπως η μείωση του ΦΠΑ για αγορά αγροτικών μηχανημάτων από το 24% στο 13%, μείωση του ΦΠΑ για αγορά λιπασμάτων και ζωοτροφών από το 13% στο 6%, κατάργηση του νόμου του ΣΥΡΙΖΑ για φορολόγηση των επιδοτήσεων από το πρώτο ευρώ, κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου που συνέδεε την ασφαλιστική εισφορά με το εισόδημα και επιστροφή του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο (160 εκατ. ευρώ τα δύο προηγούμενα χρόνια και 82 εκατ. ευρώ το 2024). Στο πλαίσιο αυτό, ζήτησε από τους εκπροσώπους των φορέων, εφόσον έχουν προτάσεις για ορθότερο τρόπο κατανομής των χρημάτων αυτών, να τις καταθέσουν.

Ο Υπουργός αναφέρθηκε και στην επικείμενη δημιουργία αγροτικών τμημάτων στα Επιμελητήρια της χώρας. Στόχος να υπάρχει η δυνατότητα καταγραφής των πραγματικών δυνάμεων που ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα, όπως επίσης και να μετεξελιχθεί το ήδη υπάρχον μητρώο, που είναι ελλιπές σε πληροφορίες.

Το σχετικό νομοσχέδιο του ΥΠΑΑΤ συζητιέται ήδη στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής και αναμένεται να ψηφιστεί την ερχόμενη Τρίτη. Μια από τις διατάξεις αφορά και την ίδρυση Σχολής Κρεοπωλών που θα λειτουργεί με έδρα το Ηράκλειο.

Δεν είναι ξέφραγο αμπέλι ο ΟΠΕΚΕΠΕ

«Είχα πει ότι αυτό το απόστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ πρέπει να τελειώσει, αυτό ήδη γίνεται. Δεν είναι ξέφραγο αμπέλι για καμία εταιρεία. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα γίνει μηχανισμός υπόδειγμα που θα λειτουργεί μόνο προς όφελος των δικαιούχων», σημείωσε ο ΥπΑΑΤ επαναλαμβάνοντας το χρονοδιάγραμμα πληρωμών του Οργανισμού:

- Μέχρι τα μέσα Φλεβάρη θα ανοίξει εκ νέου η Ενιαία Αίτηση Ενισχύσεων του 2023 για διορθώσεις τόσο στα Οικολογικά Σχήματα (EcoSchemes) αλλά και γενικώς, ενώ πριν το Πάσχα αναμένεται πληρωμή των αδιάθετων κονδυλίων ύψους 88 εκατ. ευρώ μαζί με τα 425 εκατ. ευρώ για τα Οικολογικά Σχήματα.

- Εντός Απριλίου θα καταβληθούν επίσης 245 εκατ. ευρώ που αφορούν στις συνδεδεμένες ενισχύσεις, ενώ μέσα στον Μάρτιο θα ανοίξει η πλατφόρμα υποδοχής δηλώσεων ΟΣΔΕ 2024.

- Σε ό,τι αφορά τα 16.000 δεσμευμένα ΑΦΜ παραγωγών, ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει ξεκινήσει ήδη τον έλεγχο για τον αποχαρακτηρισμό όσων είναι τυπικά εντάξει ενώ σε όσα διαπιστωθούν παρατυπίες θα οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη.

Αναφορικά με τον νέο κανονισμό του ΕΛΓΑ είπε πως στόχος είναι να μη μένει κανένας ανασφάλιστος εξού και θα υπάρχει η υποχρεωτική ασφάλιση και έπειτα οι προαιρετικοί κίνδυνοι. Ο ΥπΑΑΤ ζήτησε να κατατεθούν, μέχρι 15 Φεβρουαρίου, προτάσεις ώστε ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ να μπορεί να λειτουργεί σωστά και ανταποδοτικά.

Τόνισε, ακόμη, την ανάγκη αλλαγών στην ΚΑΠ και παρέθεσε τις 6 αλλαγές που κατέθεσε η χώρα μας, για τις οποίες ατύπως υπήρξε ενημέρωση ότι έχουν γίνει δεκτές.

Την Παρασκευή τα εγκαίνια του Κέντρου Ευζωίας Υδρόβιων

Ο υπουργός ανακοίνωσε ότι την ερχόμενη Παρασκευή θα πραγματοποιηθούν - παρουσία και της Ευρωπαίας Επιτρόπου Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων Στέλλας Κυριακίδου - τα εγκαίνια του Ευρωπαϊκού Κέντρου Αναφοράς για την Ευζωία των Υδρόβιων Ζώων, που θα λειτουργεί με τη μορφή κοινοπραξίας υπό το Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Απαντώντας σε ζητήματα που έθεσαν παριστάμενοι φορείς σχετικά με την απουσία Διεπαγγελματικών Οργανώσεων, όπως επί παραδείγματι, για το ελαιόλαδο, ο Υπουργός σημείωσε ότι θεωρεί τη δημιουργία τους πολύ σημαντική και τους κάλεσε να ξεκινήσουν ό,τι απαιτείται προκειμένου να στηθούν Διεπαγγελματικές Οργανώσεις, όλων των προϊόντων που παράγει η Ελλάδα και η Κρήτη, στον δρόμο που δείχνει και η Ευρωπαική Ένωση.

Ο Υπουργός ευχαρίστησε θερμά τους αγρότες της Κρήτης για την εμπιστοσύνη που δείχνουν έμπρακτα στην ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αλλά και στην κυβέρνηση συνολικά.

Στη σύσκεψη μετείχαν, μεταξύ άλλων, ο ΓΓ του ΥΠΑΑΤ Γιώργος Στρατάκος, ο αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Λευτέρης Ζερβός, ο αντιπρόεδρος του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ Νεκτάριος Βιδάκης, ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, ο αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου Μιχάλη Βάμβουκας, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου Μανώλης Αλιφιεράκης, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ρεθύμνου Γιώργος Γιακουμάκης, ο Γιάννης Γλεντζάκης μέλος του ΔΣ του ΟΠΕΚΕΠΕ καθώς, επίσης, και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Ακολουθεί η δήλωση του ΥπΑΑΤ Λευτέρη Αυγενάκη on camera:

«Μέσα από τον διάλογο σίγουρα όλοι γινόμαστε πιο σοφοί και κερδισμένοι είναι οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα, τους οποίους υπηρετούμε με ευλάβεια και σεβασμό. Όχι μόνο εγώ, αλλά συνολικά η Κυβέρνηση και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Άλλωστε το έχουμε δηλώσει: Δεν είμαστε απέναντι, είμαστε στην ίδια μεριά της όχθης και πασχίζουμε για το καλύτερο. Για το καλύτερο των ανθρώπων που δουλεύουν κάτω από αντίξοες συνθήκες. Ξέρουμε πολύ καλά τις ιδιαιτερότητες, τις δυσκολίες, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και τοπικά και εθνικά αλλά και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Γι’ αυτόν τον λόγο και δουλεύουμε συντονισμένα, όλοι μαζί. Σήμερα, πραγματοποιούμε μια πολύ ενδιαφέρουσα σύσκεψη με τους εκπροσώπους αγροτών, κτηνοτρόφων αλιέων και μελισσοκόμων όλης της Κρήτης. Και συνεχίζουμε τον διάλογο αύριο στην Κομοτηνή, χτες ήμασταν στο μπλόκο του Κάστρου Βοιωτίας και βεβαίως θα ακολουθήσει και η συνάντηση με την αντιπροσωπεία του «Συντονιστικού των μπλόκων» με τον Πρωθυπουργό, την Τρίτη το μεσημέρι. Όμως επαναλαμβάνω και θα το πω για πολλοστή φορά. Τα περισσότερα λύνονται με τον διάλογο και με την κοινή προσπάθεια κι εδώ δεν έχουμε να χωρίσουμε κάτι.

Οι προθέσεις της Κυβέρνησης είναι ξεκάθαρες. Και βελτιώσεις στην ΚΑΠ πρέπει να γίνουν, και σοβαρές παρεμβάσεις έτσι ώστε η ζωή, η καθημερινότητα να βελτιωθούν και το κόστος ζωής των αγροτών να μειωθεί. Γι’ αυτόν τον λόγο και κινούμαστε συντονισμένα. Και όσο η οικονομία εξελίσσεται και εξελίσσεται καλά, άλλο τόσο είμαστε αισιόδοξοι για τα επόμενα βήματα, για τα επόμενα γενναία βήματα της Κυβέρνησης, υπέρ των αγροτών, των κτηνοτρόφων, των αλιέων και των μελισσοπαραγωγών της χώρας μας.

Το μήνυμα που φεύγει και από την Κρήτη είναι ότι τα προβλήματα είναι υπαρκτά, υπάρχουν ιδιαιτερότητες από περιοχή σε περιοχή, αλήθεια είναι. Ωστόσο τα μεγάλα προβλήματα απασχολούν συνολικά τους αγρότες όλης της Ευρώπης. Όμως, την ίδια στιγμή, δεν ξεχνάμε και τις ιδιαιτερότητες σε κάθε περιοχή. Γι΄ αυτό και δουλεύουμε και στα δύο επίπεδα.

Έχουμε ανακοινώσει τις άμεσες παρεμβάσεις. Τα έχουμε ανακοινώσει πριν μερικές μέρες στην Agrotica, σε ό,τι αφορά στον ΟΠΕΚΕΠΕ, τις πληρωμές που πρέπει να γίνουν, στον προγραμματισμό που έχει γίνει και που ανακοινώθηκε και θα επαναλάβουμε και σήμερα, σε ό,τι αφορά στον νέο Κανονισμό του ΕΛΓΑ, σε ό,τι αφορά σε μια σειρά από βελτιώσεις που είτε ως μονάδα, χώρα κράτος μέλος της ΕΕ έχουμε πετύχει σε επίπεδο ΚΑΠ, είτε τι πασχίζουμε και τι έχουμε πετύχει μέχρι αυτήν την ώρα σε επίπεδο συνεργασίας των 9 χωρών της Μεσογείου, της Νότιας Ευρώπης. Η προσπάθεια αυτή, επαναλαμβάνω, δεν σταματά συνεχίζεται. Και κάθε συζήτηση, πάντα κάτι καλό έχει να προσθέσει.

Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου σε όλους τους αγρότες της Κρήτης. Διότι αυτές τις δύσκολες στιγμές, με τη στάση και τη συμπεριφορά τους έχουν δείξει μια έμπρακτη εμπιστοσύνη και στήριξη στην ηγεσία του Υπουργείου και συνολικά στην Κυβέρνηση. Είμαστε εδώ, να παλέψουμε για τα δίκαια αιτήματά τους, να διορθώσουμε στρεβλότητες του παρελθόντος και είμαστε με στόχο να κάνουμε τον αγροτικό τομέα της χώρας αλλά και της Κρήτης καλύτερο και πιο υπερήφανο».

